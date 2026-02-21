Revés para el acusado de matar a Rocío Alvarito

A más de tres semanas de la muerte de Rocío Aylen Alvarito, la causa judicial sumó una definición clave: el Juzgado de Garantías de La Plata rechazó el segundo pedido de excarcelación presentado por la defensa de Marcos Ariel García, el único imputado por el hecho ocurrido el 29 de enero en un departamento del barrio La Loma.

La resolución ratificó lo ya dispuesto días atrás y confirmó que el acusado continuará detenido mientras avanza la investigación que encabeza el fiscal Álvaro Garganta. Según se desprende del fallo, no surgieron elementos nuevos que modifiquen la situación procesal del imputado ni los riesgos procesales evaluados oportunamente, por lo que el planteo fue nuevamente desestimado.

La decisión se conoció luego de que la defensa insistiera con un nuevo intento de recuperar la libertad. En paralelo, el expediente transita una etapa clave: hace más de una semana García declaró por primera vez ante la fiscalía y brindó su versión sobre los minutos previos a la caída de Rocío desde un balcón interno del departamento ubicado en diagonal 76 y 22. Sostuvo que la discusión se originó tras comunicarle su intención de terminar la relación y que intentó sujetarla cuando -según su relato- ella se colgó de la baranda.

Mientras la fiscalía analiza pericias, informes y distintas medidas de prueba aún en curso, el fiscal cuenta con plazo para definir si solicita la prisión preventiva.

Tras conocerse el rechazo de la excarcelación, la familia de Rocío se presentó en tribunales y difundió un mensaje en redes: “Nos hicimos presentes ante el segundo pedido de excarcelación de Marcos Ariel García. Queremos contar que ese pedido fue rechazado. Seguimos firmes por Justicia”.