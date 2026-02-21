El micro vuelve a subir un 15% y el boleto mínimo superará los $900

Estudiantes derrotó a Sarmiento 1 a 0 y cerró con un triunfo la histórica etapa de Domínguez
El nuevo aumento entrará en vigencia a partir del 1º de marzo. El ajuste busca sostener el sistema. El impacto en los usuarios
Ayer se anunció una nueva actualización del cuadro tarifario para los micros que se mueven por la Región. Según la presentación que realizó el Ministerio de Transporte, desde el 1º de marzo, en las líneas locales e interdistritales habrá afrontar un incremento total del 14,8 por ciento, cifra que elevará el pasaje mínimo por encima de la barrera de los 900 pesos.
El incremento que regirá desde el próximo mes fue presentado en una consulta popular realizada por el Gobierno Provincial como parte del mecanismo de ajustes periódicos.
Por un lado, se aplica un ajuste extraordinario del 10 por ciento, que busca “readecuar” el valor de los servicios. A este porcentaje se le suma un 4,8 por ciento extra por la actualización automática mensual, la cual se calcula a través de una fórmula basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Gran Buenos Aires correspondiente al mes anterior, más un 2 por ciento adicional, según lo establecido en la Resolución 81/25.
La tarifa del boleto depende de la distancia del viaje y del uso de la tarjeta SUBE, a través de la cual los usuarios acceden a descuentos sobre el valor pleno.
Con el incremento, en La Plata, Berisso y Ensenada el boleto mínimo (de 0 a 3 kilómetros) con tarjeta SUBE registrada pasará de $786,12 a $902,47 aproximadamente, mientras que con SUBE sin registrar costará unos $1.434,93.
Para los recorridos de entre 3 y 6 kilómetros, el boleto con SUBE registrada aumentará de $858,19 a $985,20, mientras que sin registrar pasará de $1.364,52 a $1.566,47.
En los tramos de 6 a 12 kilómetros, la tarifa se elevará de $928,65 a $1.066,12 con SUBE registrada, y de $1.476,55 a $1.695,08 sin registrar.
Para distancias de 12 a 27 kilómetros, el valor subirá de $994,52 a $1.141,71 con SUBE, mientras que sin registrar se incrementará de $1.581,28 a $1.815,31.
En tanto, para trayectos de más de 27 kilómetros, el boleto pasará de $1.049,42 a $1.204,73 con SUBE registrada, y de $1.668,58 a $1.915,53 sin registrar.
Para los usuarios que cuenten con el beneficio de la tarifa social, los valores pasarán de $353,76 a $406,12 para trayectos de 0 a 3 kilómetros; de $386,19 a $443,35 para distancias de 3 a 6 kilómetros; de $417,89 a $479,74 en recorridos de 6 a 12 kilómetros; de $447,53 a $513,76 entre 12 y 27 kilómetros; y de $472,24 a $542,13 para trayectos de más de 27 kilómetros.
Desde el Ministerio de Transporte Provincial explicaron a este diario que el incremento responde a la apertura de una instancia de consulta pública sobre la actualización tarifaria. En ese marco, señalaron que actualmente el boleto se ubica en $721,83, mientras que a nivel nacional la tarifa ronda los $700 tras aplicarse un incremento total del 41 por ciento. Según indicaron, de replicar ese esquema en territorio bonaerense llevaría el valor por encima de los $1.000, una alternativa que “no se está evaluando”.
Un portavoz de la cartera bonaerense remarcó que durante todo el año se sostuvo una política de actualización gradual, basada en la fórmula IPC más dos puntos, con el objetivo de evitar saltos bruscos.
En tanto, se advirtió que “en la provincia de Buenos Aires la demanda cayó alrededor de un 13 por ciento interanual. Si ampliamos demasiado la brecha y superamos los $1.000, como sugieren desde nación, esa tendencia se profundizaría”.
Asimismo, desde la cartera bonaerense se apuntó que la idea es moverse dentro de un esquema “razonable”, con subas que no superen el 15 por ciento, un nivel que al que llegó en diciembre pasado.
En este marco, la postura del gobierno provincial apunta a acompañar el aumento del índice inflacionario, a sostener el funcionamiento del sistema y a cuidar el bolsillo de los usuarios, evitando aplicar incrementos abruptos que puedan generar conflictividad o una mayor caída en la demanda del servicio.
Tras la presentación que se realizó en la consulta popular, en los próximos días se realizará la confirmación del nuevo esquema a través de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
