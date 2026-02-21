Actividades: cursos y feria

Estudiantes derrotó a Sarmiento 1 a 0 y cerró con un triunfo la histórica etapa de Domínguez
Los gremios ratificaron la medida y el 2 de marzo habrá un paro docente nacional
Arranca la gran celebración del Año Nuevo Chino en La Plata con una amplia propuesta de eventos y actividades
VIDEO. Hartazgo vecinal en el centro de La Plata tras un nuevo escruche de madrugada: "Zona liberada"
En marzo habrá un nuevo incremento en el transporte de La Plata y el boleto mínimo cruzará los 900 pesos
Boca empató 0 a 0 con Racing y se retiró silbado de La Bombonera
Este finde se sale en La Plata: la agenda con música, teatro, shows y más
El platense Tomás Etcheverry venció al portugués Faría y se metió en las semis del ATP 500 de Río de Janeiro
Empresas platenses en jaque: cierre en Hernández y crisis en Tolosa
Reforma laboral: cómo quedó el proyecto aprobado en Diputados
VIDEO. Suspenden la licencia de la mujer que manejaba a más de 180 km/h por Berisso
El dólar minorista perforó los $1.400 y registra su precio más bajo en cuatro meses
Reforma Laboral: el oficialismo consiguió dictamen en el Senado y la ley se sancionaría el próximo viernes
Uno por uno, cómo votaron la reforma laboral los diputados: en contra, a favor, ausentes y abstenciones
El sucesor de Domínguez vendría del otro lado del Charco: quién es el "Cacique" Medina
Advierten sobre la necesidad de cubrir vacantes en la Suprema Corte bonaerense
Los aranceles de Trump son ilegales: qué dice el dictamen del Tribunal Supremo de EE UU
VIDEO. Rescataron a más de 20 perros de un criadero clandestino en La Plata
Cuándo empezó la novela brasilera entre Atlético Mineiro y Verón por Eduardo Domínguez
La Plata reunió a la principal ronda de negocios y comerciantes chinos del país
Cuatro heridos tras la explosión de un paquete bomba dirigido a un ex jefe en la Escuela de Gendarmería
VIDEO. Un policía que venía de "urgencia" a La Plata protagonizó choque en cadena entre siete autos en Quilmes
VIDEO. Brutal pelea de tránsito y muerte en Berazategui: un detenido
Año Nuevo Chino, más carnavales y todas las propuestas culturales en La Plata
Confirmaron el aumento de las jubilaciones de Anses y cómo quedan los haberes de marzo
Cómo será el cumpleaños 99 de Mirtha Legrand: cena top, lugar e invitados
Una vecina pide por una pérdida de agua en la cuadra de 59, 14 y 15
Peligro por un árbol inclinado hacia una casa en la esquina de 58 y 136
Comenzaron las actividades para los mayores de 50 años del Club Circunvalación (7 entre 77 y 78). Horarios: lunes, miércoles y viernes de 8 a 10; martes y jueves de 18 a 20. Hay gimnasia, baile latino. También, fiestas y salidas grupales. WhatsApp: 2214188701.
El Círculo Recreativo Trevisano de La Plata informó que está abierta la inscripción a los cursos de idioma italiano, en sus distintos niveles, que empezarán el 16 de marzo. Informes e inscripción, de lunes a viernes, entre las 15 y las 20, en la sede de la institución, calle 11 Nº 320 (38 y 39). Contacto por WhatsApp 221 692-6246, correo electrónico a trevisanodelaplata@gmail.com, Facebook e Instagram @trevisano.laplata.
En el Club Atlético Abastense (520 y 208) comenzaron las clases de free dance infantil para niños de 6 a 11 años. Se dictan los miércoles y viernes a las 17.30. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al 221 481-4336.
Feria en City Bell
El Club Atlético City Bell (Cantilo y Jorge Bell) invita a participar de la Feria Artesanal a realizarse el 7 de marzo. Los interesados pueden comunicarse al 221 654-8004 o por Instagram @feriaclubatletico.
Pami abrió la inscripción para los Cursos de Verano UPAMI 2026, con una propuesta de talleres gratuitos en articulación con universidades locales. Abarcan disciplinas artísticas, tecnológicas y de estimulación cognitiva. En conjunto con la Facultad de Artes, le ofrecen a los afiliados cursos de Pintura Decorativa, los viernes de 10 a 12; la posibilidad de participar de un Cine Club, los jueves de 15 a 18 y un Taller de Lápices, los viernes de 12.30 a 14.30. Todos los cursos se dictarán en la sede del edificio Karakachoff, ubicado en 48 Nº 582 (6 y 7). También en el edificio Karakachoff, pero en colaboración con la Facultad de Psicología, habrá un taller de estimulación cognitiva llamado “Activamente”. Se brindará los viernes de 9 a 11. En tanto que en calle 2 Nº 584 los miércoles de 10.30 a 12.30 se llevará a cabo el taller “Mente en Movimiento”. Por su parte, la UTN Regional La Plata ofrece cursos intensivos de uso de celular (miércoles de 17 a 19) y redes sociales (lunes de 16 a 18), que se dictan en 60 y 124, Berisso. Más información en el sitio web pami.org.ar/talleresycursos/cursos-upami.
