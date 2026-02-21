Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |HORROR EN BERAZATEGUI

Una discusión de tránsito terminó en un homicidio

Tras un choque, uno de los hombres atacó al otro con un palo, que le respondió con golpes. La secuencia quedó filmada. Conmoción

Una discusión de tránsito terminó en un homicidio

La víctima fue identificada como Darío Andrés Lau / captura video

21 de Febrero de 2026 | 01:18
Edición impresa

La violencia estalló en segundos y dejó un hombre muerto sobre el asfalto. Lo que comenzó como una discusión de tránsito en una esquina de Ranelagh terminó en un crimen brutal que quedó filmado y que por estas horas conmociona a Berazategui.

La víctima fue Darío Andrés Lau, de 50 años. El acusado es Agustín Elías Perrone Carozzo, de 25, quien fue detenido bajo la imputación de homicidio.

Todo ocurrió en la intersección de Agote y 366, donde el Chevrolet Corsa que conducía Lau colisionó con la moto manejada por Perrone Carozzo. El choque, que en otro contexto habría derivado en un intercambio de datos y un reclamo al seguro, escaló de manera feroz.

Un primer video muestra el momento en que el motociclista se acerca al auto, golpea al conductor cuando todavía estaba dentro del vehículo y patea la puerta, en medio de gritos e insultos cruzados. La tensión era evidente y nadie intervino para frenar la escena.

Segundos después, Lau descendió del Corsa con un palo en la mano y avanzó contra el joven. Allí comenzó el enfrentamiento físico. Perrone Carozzo logró esquivar el primer ataque y retroceder, pero la pelea no terminó. Por el contrario, se volvió aún más violenta.

En la secuencia central, también registrada por un testigo, se observa cómo el motociclista embiste a Lau, lo derriba y, una vez en el suelo, le propina golpes de extrema dureza. La agresión fue directa y contundente. El hombre de 50 años quedó tendido y ya no volvió a incorporarse.

LE PUEDE INTERESAR

Explosión y heridos en la Escuela de Gendarmería

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Le quitan la licencia a la “Toretto de Berisso” tras filmarse a más 170 km/h

Vecinos alertaron al 911 y en pocos minutos arribaron patrulleros del Comando de Patrullas y una ambulancia del SAME. Los médicos constataron que Lau había fallecido en el lugar producto de las lesiones sufridas durante la golpiza.

La Policía Científica trabajó en la escena hasta entrada la tarde y el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia, que determinará con precisión la mecánica de la muerte. La causa quedó en manos de la fiscalía de turno, que analiza los videos y recaba testimonios para reconstruir paso a paso lo ocurrido.

Perrone Carozzo fue trasladado a la Seccional 2ª de Ranelagh. Los investigadores evalúan la secuencia completa para determinar responsabilidades penales y establecer si existió o no un exceso en la reacción tras el primer ataque.

Ahora será la Justicia la que determine las responsabilidades en un caso que expone, con crudeza, cómo un estallido de furia en la vía pública puede tener consecuencias irreversibles.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Sufrió, pero valió la pena; Gimnasia ganó 1 a 0 en Mendoza

Reforma laboral: cómo quedó el proyecto aprobado en Diputados

El PJ bajó varias listas pero tuvo que habilitar peleas en 11 distritos

Con Kicillof, es oficial la nueva conducción del peronismo bonaerense

Carrefour frena la venta de su negocio en el país

La Sagrada Familia: ya es la iglesia más alta: ¿cuánto más que la Catedral de La Plata?

Los millones en juego para silenciar el escándalo

Villarruel usa el fallo contra Trump para marcarle límites al modelo económico de Milei
Últimas noticias de Policiales

Policías condenados: sentencia por la muerte de Lito Costilla

Feroz golpe a una familia de quinteros de La Plata

Explosión y heridos en la Escuela de Gendarmería

VIDEO. Le quitan la licencia a la “Toretto de Berisso” tras filmarse a más 170 km/h
Espectáculos
Resiliencia: jóvenes que bailan desde las raíces
Eric Dane: adiós al doctor Mark que no pudo contra la ELA
La despedida del elenco de “Grey’s Anatomy”
“Generación Dorada” Todo listo para el regreso estelar de “Gran Hermano”
Boquitas pintadas: quién es el ex Lobo, y actual Boca, que se inyectó los labios
La Ciudad
Con la morosidad sobre el nivel histórico, otra suba de las expensas
VIDEO. Proliferan los microbasurales: del camión ausente al no me importa nada
El micro vuelve a subir un 15% y el boleto mínimo superará los $900
El satélite que contó con participación platense va al espacio el 6 de marzo
La “vuelta al cole” hizo entrar en ritmo a las librerías céntricas
Información General
La Sagrada Familia: ya es la iglesia más alta: ¿cuánto más que la Catedral de La Plata?
Hoy es el Día Internacional del Gato: festejan tres veces al año, sus "beneficios" y cuáles son los más amistosos
Verano en carpa: una opción que pierde terreno
Concretan la primera adopción antes del parto
Un sismo de 4,9 puntos despertó a Mar del Plata
Deportes
Turf – Programas y Resultados
Loterías y quinielas
Sufrió, pero valió la pena; Gimnasia ganó 1 a 0 en Mendoza
VIDEO. Gimnasia vs Gimnasia (M): el gol del Chelo Torres
Boca empató 0 a 0 con Racing y se retiró silbado de La Bombonera

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla