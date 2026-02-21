Una discusión de tránsito terminó en un homicidio

La violencia estalló en segundos y dejó un hombre muerto sobre el asfalto. Lo que comenzó como una discusión de tránsito en una esquina de Ranelagh terminó en un crimen brutal que quedó filmado y que por estas horas conmociona a Berazategui.

La víctima fue Darío Andrés Lau, de 50 años. El acusado es Agustín Elías Perrone Carozzo, de 25, quien fue detenido bajo la imputación de homicidio.

Todo ocurrió en la intersección de Agote y 366, donde el Chevrolet Corsa que conducía Lau colisionó con la moto manejada por Perrone Carozzo. El choque, que en otro contexto habría derivado en un intercambio de datos y un reclamo al seguro, escaló de manera feroz.

Un primer video muestra el momento en que el motociclista se acerca al auto, golpea al conductor cuando todavía estaba dentro del vehículo y patea la puerta, en medio de gritos e insultos cruzados. La tensión era evidente y nadie intervino para frenar la escena.

Segundos después, Lau descendió del Corsa con un palo en la mano y avanzó contra el joven. Allí comenzó el enfrentamiento físico. Perrone Carozzo logró esquivar el primer ataque y retroceder, pero la pelea no terminó. Por el contrario, se volvió aún más violenta.

En la secuencia central, también registrada por un testigo, se observa cómo el motociclista embiste a Lau, lo derriba y, una vez en el suelo, le propina golpes de extrema dureza. La agresión fue directa y contundente. El hombre de 50 años quedó tendido y ya no volvió a incorporarse.

Vecinos alertaron al 911 y en pocos minutos arribaron patrulleros del Comando de Patrullas y una ambulancia del SAME. Los médicos constataron que Lau había fallecido en el lugar producto de las lesiones sufridas durante la golpiza.

La Policía Científica trabajó en la escena hasta entrada la tarde y el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia, que determinará con precisión la mecánica de la muerte. La causa quedó en manos de la fiscalía de turno, que analiza los videos y recaba testimonios para reconstruir paso a paso lo ocurrido.

Perrone Carozzo fue trasladado a la Seccional 2ª de Ranelagh. Los investigadores evalúan la secuencia completa para determinar responsabilidades penales y establecer si existió o no un exceso en la reacción tras el primer ataque.

Ahora será la Justicia la que determine las responsabilidades en un caso que expone, con crudeza, cómo un estallido de furia en la vía pública puede tener consecuencias irreversibles.