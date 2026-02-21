Eduardo Dominguez: “Muchas gracias Estudiantes”

“Ni en mis mejores sueños pensé que la gente se iba a identificar con la cantidad de equipos que presentamos. Muchas gracias Estudiantes”, fue una de las declaraciones de Eduardo Domínguez luego de la victoria ante Sarmiento en el Estadio UNO, donde a más se uno se le piantó un lagrimón mientras escuchaba la conferencia por la radio de camino a casa.

El Barba entró en la historia grande de Estudiantes, y decidió ponerle un punto y aparte a la escritura. “Será un hasta luego, aunque verdaderamente no lo sabemos. Uno cuando llega al club, te abraza y te atrapa. Hoy me despido y agradezco a todos los que trabajan en la institución, a los hinchas, a los jugadores”, expresó con ojos de cristal el entrenador.

Desde antes de ayer que el Mundo Estudiantes se encontraba en convulsionado, tras conocerse la sorpresiva salida de el Brujo, de la dirección técnica del primer equipo albirrojo. A pesar de esto, cada uno de los hinchas que estuvieron presentes en el Jorge Luis Hirschi le hicieron vivir una tarde de ensueño, a un técnico que en casi tres años volvió a posicionar al Club en la élite del fútbol argentino, con títulos, pero sobre todo, con identidad.

Siguiendo esta línea, desde temprano los simpatizantes del Pincha fueron ingresando al Tierras de Campeones, porque sabía que no iba a ser una noche cualquiera. Ya cuando el estadio se comenzó a atemperar, los primeros cánticos para Domínguez comenzaron a bajar desde las cuatro tribunas del recinto. Más tarde, sobre la popular que da al viejo colegio industrial, colocaron una bandera blanca, que con letras rojas dejaba leerse “Gracias Barba”.

Asimismo, pasadas las 16.15 el plantel profesional de Estudiantes llegó al Estadio, ingresando por el estacionamiento que da al paseo de los profesores. Uno de los primeros en baja fue el propio Domínguez, quien se llevó la ovación de los socios que estaban a punto de ingresar a la zona de plateas por la calle 115.

Por su parte, el punto tal de efervescencia llegó cuando las voz del estadio, presentó al equipo y en el final, se tomó un respiró para mencionar el nombre: Eduardo Rodrigo Domínguez. Inmediatamente prosiguió mencionando el número de los 164 partidos dirigidos. En el cierre de una presentación soñada, la locución continúo: “Ganador de la Copa Argentina, Copa de La Liga, Trofeo de Campeones en dos oportunidades y del Torneo Clausura”, para que todos los gritos se hagan uno entonando “ole Barba Barba”.

Tras este gran gesto de amor de los hinchas, Domínguez salió del corralito y levantando la mano derecha saludo a los cuatro costados de la cancha. Mientras tanto la mascota, el León le hacía la reverencia al cinco veces campeón con Estudiantes de La Plata.

Ya durante el encuentro, el clima de despedida seguía y las canciones para el ex capitán en jefe no cesaron. “Que de la mano... de Edu Domínguez toda la vuelta vamos a dar”, “Dale campeón...”, eran uno de los tantos cánticos que sonaron del cancionero pincharrata.

En una especie de escena cinematográfica, cuando el sol caía y se posaba sobre el lago del Bosque, los minutos se esfumaban, el colegiado Andrés Merlos marcó el final del partido. Un encuentro que quedará guardado por siempre en la memoria del técnico y todos los hinchas.

Con el pitazo final, los cantos volvieron a ambientar la fiesta que terminó siendo total, gracias al sablazo de Alexis Castro para decretar la victoria por la mínima ante el Verdolaga juninense.

Tras esta secuencia, los futbolistas del Pincha se pararon en forma de círculo en el campo de juego, más tirados sobre los palcos de avenida 1, para ovacionar al entrenador. Al mismo tiempo, trabajadores de la Institución fueron colocando los cinco trofeos obtenidos en el gestión Domínguez, sobre la línea de cal que divide los dos campos, para seguir con la celebración y que ese momento quede grabado en la memoria y en fotos.

Minutos más tarde, en medio de la locura estudiantil desatada, con gestos, el DT agradeció al pueblo y se retiró del campo de juego por el túnel rumbo al vestuario. La historia todavía no había terminado, faltaba la palabra final del entrenador a través de la conferencia de prensa.

Luego de que el entrenador de Sarmiento, Facundo Sava termine de declarar ante los medios, en un auditorio colmado de periodistas, que esperaban la palabra del gran protagonista. El actor principal tardó poco más de 15 minutos en hacerse presente. Mientras tanto, los rumores de si iba a hablar o si estaría acompañado, brotaban como hongos después de la lluvia, aunque todo era producto de la ansiedad e incertidumbre que se generó en ese casi cuarto de hora de espera.

Las hojas de las puertas se abrían y los ojos saltaban. Y en el momento menos esperado, la puerta se abrió para darle paso a la familia Domínguez que caminó entre lágrimas, haciendo el camino para que a paso lento, Eduardo se siente en una especie de trono imaginario y de comienzo a la conferencia de prensa, la cual, duró poco más de 5 minutos y fue sin preguntas de periodistas.

“Es muy difícil para mí estar hoy acá. Agradecer el respeto de casi tres años. Agradecer a Estudiantes, esta institución, que me abrió las puertas, pero siento que nos tenemos que soltar la mano”, comenzó el entrenador, con la voz a punto de romperse. Pero rápidamente las lágrimas le ganaron y con el hilo que le quedaba expresó: “Ni en mis mejores sueños pensé que la gente se iba a identificar con la cantidad de equipos que presentamos”.

En medio de la conmoción agregó: “Gracias a la institución, que ha valorado mi trabajo a lo largo de este tiempo. Buscaron la manera de que siguiera comandando al equipo, pero siento que, así como tuve todo ese motor para iniciar mi camino acá, hoy nos tenemos que soltar la mano”. Sobre la ovación, las banderas y los cantos, comentó: “El agradecido soy yo con todos los hinchas que hacen a la institución tan grande”.

No solo agradeció a la institución, también a los presidentes que tuvo en su etapa: “Gracias a Martín (Gorostegui) y Sebastián Verón. Son los dos presidentes que tuve, que me empujaron a mejorar, a ser mejor profesional, a elevar las exigencias de los grupos que tuvimos, y soy muy agradecido a ellos dos”.

Mientras que a su vez, mencionó a varios de los grandes jugadores que dirigió durante estos casi tres años al frente del equipo: “Gracias a todos los grandísimos jugadores que han pasado en toda mi etapa. Los disfruté mucho”.

En cuanto a la toma de decisión de cambiar de aire, afirmó: “Me fue difícil tomar la decisión. Yo soy feliz acá, pero tuve que poner en la balanza lo personal y seguir impulsando mi carrera”.

Por último, volvió a agradecer a los hinchas, plantel y dirigentes, y le dejó un mensaje al próximo entrenador: “Hay un grupo de jugadores que va a dar lo mejor. Tienen un objetivo claro, que es del grupo y de la institución. Al que le toque estar lo va a hacer de la mejor manera, porque los jugadores quieren seguir ganando después de haber ganado”.

De esta manera, y en con un mundo de sensaciones, Eduardo Domínguez le dijo adiós a Estudiantes. Club con el cual fue campeón en cinco oportunidades, y dejó su nombre entre los entrenadores más importante del fútbol nacional.

