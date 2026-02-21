Confirmaron el aumento a jubilados y pensionados

El Gobierno nacional oficializó este viernes un nuevo aumento para jubilaciones y prestaciones sociales que regirá desde marzo, ajustado por la inflación de enero, que fue del 2,88%. La medida fue establecida mediante la Resolución 38 de la Anses y publicada en el Boletín Oficial.

De esta manera, el haber mínimo garantizado pasará a ser de $369.600,88, mientras que el haber máximo se fijó en $2.487.063,95. Además, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $295.680,70 y la Prestación Básica Universal (PBU) alcanzará los $169.075,53.

Se espera que en los próximos días se confirme el bono extraordinario de $70.000 que perciben quienes cobran la mínima. De ratificarse, el ingreso total ascendería a $439.600.

En paralelo, también se actualizarán otras prestaciones como la AUH que será de $132.796,38 por hijo y la AUH por discapacidad de $432.415,18. En tanto que para los beneficiarios de la Asignación por Embarazo el monto se fijará en $125.336,48 y para la Asignación Familiar por Hijo del primer rango será de $66.401,26.