Interviene la Justicia por un criadero con 20 perros en condiciones insalubres

Los perros están mal nutridos y en un entorno insalubre / el dia

Un operativo judicial y policial en San Carlos, permitió la desactivación de un criadero clandestino de perros que funcionaba en una vivienda, según se informó desde la Policía y la Justicia.

La intervención se concretó tras una investigación de la fiscalía penal (UFI) Nº 17, a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, quien solicitó el allanamiento ante la presunción de maltrato y condiciones de hacinamiento de los animales.

La tarea contó con la colaboración de una entidad rescatista de animales.

Al ingresar al domicilio, los agentes constataron que los perros se encontraban en condiciones extremadamente precarias: con higiene deficiente, alimentación insuficiente y un entorno insalubre que comprometía su salud y bienestar.

Según las fuentes de la causa, los animales estaban bajo el cuidado de una mujer, quien falleció. Posteriormente, su esposo asumió la responsabilidad tanto del inmueble como de los perros.

En el operativo, los perros fueron retirados del lugar y quedaron bajo el cuidado de un rescatista, quien se encargará de su rehabilitación y de gestionar procesos de adopción responsables para cada uno de ellos.

La persona vinculada al criadero quedó imputada por el delito de actos de crueldad hacia los animales.