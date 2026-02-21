Los mercados le dieron el okey a la reforma laboral

El Banco Central (BCRA) cerró la semana con sus reservas en niveles máximos desde hace cuatro años y medio, luego de haber adquirido U$$167 millones en el mercado y el dólar oficial perforó los $1.400, para cerrar en $1.395.

Mientras tanto, las acciones y los bonos argentinos defendieron la tónica alcista luego de la sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de Modernización Laboral, y el dólar siguió en su tobogán descendente aún con el sostén que representan las compras de contado a manos del Banco Central.

Aunque mantiene una pérdida de 10% en febrero, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió 1,2% a 2.873.248 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- ganaron un 0,7 por ciento. Encabezaron las ganancias del Merval las acciones de IRSA (+8,7%) y ByMA (+7,9%).

Con la última compra por U$S167 millones, las reservas cerraron en U$S46.261 millones, máximo nivel desde hace cuatro años y medio (agosto del 2021). Contra el día anterior, se elevaron en U$S1.348 millones.

Así, en lo que va del 2026, el BCRA adquirió U$S2.412 millones en 33 ruedas consecutivas y ya completó el 24% de la meta que se propuso acumular durante el año.

Y es que ese número fue previsto en U$S10.000 millones con posibilidades de expandirse hasta los U$S17.000 millones, dependiendo el aumento de la base monetaria.

El riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU con sus pares emergentes, restó tres unidades para Argentina, en los 519 puntos básicos.

El dólar mayorista descontó en el día 13 pesos o 0,9%, a $1.376, un nivel mínimo desde el 14 de octubre. En lo que va de febrero el tipo de cambio oficial recorta 71 pesos o 4,9%, mientras que si se amplía la comparación al primer tramo de 2026, la baja es de 79 pesos o 5,4 por ciento. Asimismo, retrocedió 23,50 pesos o 1,7% en la última semana. Dado que el BCRA estableció un techo para sus bandas cambiarias de $1.595,93, el dólar quedó ahora a 219,93 pesos o 16% de ese límite, el rango más amplio desde el 4 de julio de 2025 (16,4%). Este tipo de cambio acumula un descenso de casi 5% a nivel mensual.

El dólar minorista finalizó con baja de 15 pesos o 1,1%, a $1.395 para la venta, según la referencia del Banco Nación, en un mínimo desde el 29 de septiembre ($1.380). En la semana el dólar al público cedió 25 pesos o 1,8 por ciento. Acumula un retroceso de 4,8% en lo que va de febrero.

Asimismo, el dólar blue cedió 10 pesos o 0,7%, a $1.430 para la venta. El dólar informal anota un descenso de 100 pesos o 6,5% en el transcurso de 2026.

Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.833.

En lo que respecta a los dólares financieros, el MEP cayó 0,3% a los $1.402,08 y el contado con liquidación (CCL) cotiza estable a $1432,07.

Con el objetivo de aliviar los vencimientos de la deuda pesos, el Tesoro canjeó el 64,3% de una letra indexada al dólar oficial (Lelink D27F6) que caduca el 27 de este mes. A cambio, los inversores recibieron un instrumento similar (Lelink D30A6), pero con vencimiento el 30 de abril.

La secretaría de Finanzas anunció que recibió 63 ofertas para canjear un equivalente a U$S1.616 millones. De este total, se adjudicó U$S1.555 millones (el 96%).