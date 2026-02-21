Le quitan la licencia a la “Toretto de Berisso” tras filmarse a más 170 km/h

La joven de 20 años apodada como la “Toretto de Berisso” fue inhabilitada para conducir luego de la viralización del video en el que se la ve manejando a 180 kilómetros por hora y cruzando semáforos en rojo. Voceros informaron que la medida quedó formalizada tras un trabajo conjunto entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y las autoridades del Municipio.

La disposición fue tramitada ante el Juzgado de Faltas N° 2 de Berisso y establece una inhabilitación contravencional con vigencia hasta el 22 de marzo próximo, en el marco de una causa iniciada esta semana. La decisión administrativa implica que la conductora no podrá manejar durante el plazo fijado y que, para recuperar su licencia, deberá someterse a las evaluaciones correspondientes que determinen si se encuentra apta para conducir sin poner en riesgo a terceros.

El caso tomó estado público luego de que se difundiera las imágenes en las que se observa a la joven al volante, mientras una acompañante filma el tablero y celebra cómo el velocímetro alcanza los 180 km/h. En el video también se advierte que atraviesa varios cruces con el semáforo en rojo, sin disminuir la marcha.

Aunque posteriormente la joven implicada intentó negar el hecho, la circulación masiva del video generó indignación y derivó en la intervención de los organismos competentes.

El apodo de “Toretto” -en alusión al personaje de la saga cinematográfica Rápidos y Furiosos, símbolo de la conducción temeraria- surgió en redes por la imprudencia exhibida frente a cámara. La comparación inevitable fue con el caso de Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto” de La Plata, quien será juzgada por la muerte del motociclista Walter Armand.