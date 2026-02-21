Afirman que hay 99% de chances de recesión en los próximos 6 meses

Estudiantes derrotó a Sarmiento 1 a 0 y cerró con un triunfo la histórica etapa de Domínguez
La probabilidad de entrar en recesión durante los próximos 6 meses se ubica en 99%, según un sorpresivo informe del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella.
Se trata de un indicador que busca anticipar cambios de tendencia en el ciclo económico, que en enero registró una caída de 0,58% en su versión desestacionalizada.
Según destaca el informe, el IL está construido para resumir y revelar los puntos de giro en el nivel de actividad económica.
“En una forma más clara y convincente que cada uno de sus componentes porque suaviza las volatilidades propias de cada uno de ellos”, explicó.
En contraste, la serie tendencia-ciclo mostró un leve avance de 0,11% en el mismo período. En la comparación interanual, el indicador también exhibió un desempeño negativo.
Los diez componentes del índice son: El Índice General de la Bolsa de Comercio (IGBC), deflactado por un índice de precios del consumidor; el Merval Argentina, deflactado por un índice de precios del consumidor; el agregado monetario M1 (total), deflactado por un índice de precios del consumidor.
También toma en cuenta el precio FOB oficial de las habas de soja; las ventas de autos a concesionarios; la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), deflactado por un índice de precios del consumidor; el despacho de cemento al mercado interno; el Índice de Confianza del Consumidor (ICC); el Índice de Producción Industrial (IPI-FIEL) para minerales no metálicos; y el Índice de Producción Industrial (IPI-FIEL) para siderurgia.
“La caída del IL de enero se atribuye principalmente a la disminución de los índices bursátiles, los índices de producción industrial y la recaudación de IVA en términos reales”, explicó el investigador de la casa de estudios, Martín González Rozada.
Las proyecciones llamaron la atención porque el INDEC mostró un incremento de la economía.
