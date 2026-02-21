La UNLP definirá a sus autoridades el 11 de abril

Se confirmó ayer la fecha para la Asamblea Universitaria que designará al nuevo presidente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). La cita tendrá lugar el sábado 11 de abril, desde las 8, en el auditorio de la Facultad de Psicología, en el predio del ex BIM III de 122 y 52. El actual vicepresidente, Fernando Tauber, es el único candidato para suceder a Martín López Armengol.

La Asamblea estará integrada por 270 miembros con voz y voto, representantes de todos los claustros: docentes, estudiantes, graduados, no docentes y docentes de los colegios preuniversitarios. También participarán delegados gremiales con voz, pero sin voto.

Según el Estatuto, para ser electo se requiere la mitad más uno de los votos presentes. La elección será directa y por cédula nominal, tras las exposiciones. Además, el encuentro podrá seguirse en vivo por el sitio oficial de la UNLP, TV Universidad y Radio Universidad. Además, se instalará una pantalla gigante en los jardines del predio.