La UNLP definirá a sus autoridades el 11 de abril

Estudiantes derrotó a Sarmiento 1 a 0 y cerró con un triunfo la histórica etapa de Domínguez
Los gremios ratificaron la medida y el 2 de marzo habrá un paro docente nacional
Arranca la gran celebración del Año Nuevo Chino en La Plata con una amplia propuesta de eventos y actividades
VIDEO. Hartazgo vecinal en el centro de La Plata tras un nuevo escruche de madrugada: "Zona liberada"
En marzo habrá un nuevo incremento en el transporte de La Plata y el boleto mínimo cruzará los 900 pesos
Boca empató 0 a 0 con Racing y se retiró silbado de La Bombonera
Este finde se sale en La Plata: la agenda con música, teatro, shows y más
El platense Tomás Etcheverry venció al portugués Faría y se metió en las semis del ATP 500 de Río de Janeiro
Empresas platenses en jaque: cierre en Hernández y crisis en Tolosa
Reforma laboral: cómo quedó el proyecto aprobado en Diputados
VIDEO. Suspenden la licencia de la mujer que manejaba a más de 180 km/h por Berisso
El dólar minorista perforó los $1.400 y registra su precio más bajo en cuatro meses
Reforma Laboral: el oficialismo consiguió dictamen en el Senado y la ley se sancionaría el próximo viernes
Uno por uno, cómo votaron la reforma laboral los diputados: en contra, a favor, ausentes y abstenciones
El sucesor de Domínguez vendría del otro lado del Charco: quién es el "Cacique" Medina
Advierten sobre la necesidad de cubrir vacantes en la Suprema Corte bonaerense
Los aranceles de Trump son ilegales: qué dice el dictamen del Tribunal Supremo de EE UU
VIDEO. Rescataron a más de 20 perros de un criadero clandestino en La Plata
Cuándo empezó la novela brasilera entre Atlético Mineiro y Verón por Eduardo Domínguez
La Plata reunió a la principal ronda de negocios y comerciantes chinos del país
Cuatro heridos tras la explosión de un paquete bomba dirigido a un ex jefe en la Escuela de Gendarmería
VIDEO. Un policía que venía de "urgencia" a La Plata protagonizó choque en cadena entre siete autos en Quilmes
VIDEO. Brutal pelea de tránsito y muerte en Berazategui: un detenido
Año Nuevo Chino, más carnavales y todas las propuestas culturales en La Plata
Confirmaron el aumento de las jubilaciones de Anses y cómo quedan los haberes de marzo
Cómo será el cumpleaños 99 de Mirtha Legrand: cena top, lugar e invitados
Se confirmó ayer la fecha para la Asamblea Universitaria que designará al nuevo presidente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). La cita tendrá lugar el sábado 11 de abril, desde las 8, en el auditorio de la Facultad de Psicología, en el predio del ex BIM III de 122 y 52. El actual vicepresidente, Fernando Tauber, es el único candidato para suceder a Martín López Armengol.
La Asamblea estará integrada por 270 miembros con voz y voto, representantes de todos los claustros: docentes, estudiantes, graduados, no docentes y docentes de los colegios preuniversitarios. También participarán delegados gremiales con voz, pero sin voto.
Según el Estatuto, para ser electo se requiere la mitad más uno de los votos presentes. La elección será directa y por cédula nominal, tras las exposiciones. Además, el encuentro podrá seguirse en vivo por el sitio oficial de la UNLP, TV Universidad y Radio Universidad. Además, se instalará una pantalla gigante en los jardines del predio.
