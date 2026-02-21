Fallo en EE UU en contra de YPF por los embargos

La justicia de EE.UU. rechazó el pedido de la Argentina para suspender el proceso previo a los posibles embargos en la causa por la expropiación de YPF. El país tiene una condena en primera instancia por U$S16.100 millones y está a la espera de una resolución de la apelación a esa sentencia.

Lo que había solicitado la Procuración del Tesoro a la jueza Loretta Preska era suspender la etapa de discovery, en la que se junta información para listar los posibles activos para embargar. El planteo argentino para frenar este procedimiento era que la Corte de Apelaciones puede llegar a anular la condena en primera instancia.

Sin embargo, la magistrada, que dictó ese primer fallo contrario a la Argentina, denegó el pedido. “Una suspensión de última hora perjudicaría sustancialmente a los demandantes, quienes han estado buscando diligentemente el cobro de una sentencia de U$S16.100 millones no suspendida durante más de dos años. El proceso de discovery sigue siendo sustancialmente incompleto en las categorías que la República ha acordado presentar”, afirmó la jueza Preska.

Fuentes de la Procuración del Tesoro confirmaron a TN que mantendrán la postura intransigente porque consideran que el discovery se desvirtuó y que los demandantes están siendo excesivamente invasivos, pese a la colaboración argentina a lo largo de los últimos dos años.