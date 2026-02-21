Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Un “paquete bomba” casi desata una tragedia en el bajo porteño

Explosión y heridos en la Escuela de Gendarmería

El artefacto se encontraba en el establecimiento hace cuatro meses y estalló al ser abierto por un comandante mayor retirado

Explosión y heridos en la Escuela de Gendarmería

Un paquete bomba en la Escuela Superior de Gendarmería / WEB

21 de Febrero de 2026 | 01:17
Edición impresa

Casi una tragedia. Una explosión sacudió ayer al edificio de la Escuela Superior de Gendarmería Nacional, en el bajo porteño, y dejó como saldo cuatro efectivos heridos, dos de los cuales debieron ser trasladados al Hospital Argerich con quemaduras. El episodio, que se investiga como “estrago e intimidación pública”, generó un fuerte operativo de seguridad y la evacuación de más de 300 personas en plena jornada laboral.

El estallido se produjo poco después de las 13.30 en el piso 11 del inmueble ubicado sobre la avenida Paseo Colón al 500, cuando personal de la fuerza manipulaba una encomienda que había sido recibida meses atrás y permanecía almacenada. Según se informó oficialmente, se trataba de tres paquetes que habían quedado a resguardo a la espera de que su destinatario pudiera retirarlos.

La situación se tornó crítica cuando uno de los bultos, del tamaño de un libro y envuelto en papel madera, fue abierto en una oficina. En su interior había un mecanismo que se activaba al levantar la tapa. La detonación fue inmediata y sorprendió a quienes se encontraban en el lugar.

Dos comandantes mayores -uno de ellos retirado- resultaron con quemaduras en brazos y tórax y fueron derivados por el SAME al Hospital Argerich, aunque fuera de peligro. Otros dos efectivos recibieron asistencia en el edificio: uno con control clínico y otro con oxígeno. Las imágenes posteriores mostraron hematomas y enrojecimiento en la piel de los heridos, reflejo de la violencia de la onda expansiva.

El destinatario del envío era un exdirector de la Escuela que había regresado ese mediodía a la institución para retirar pertenencias y saludar a sus excompañeros, en la antesala de un nuevo aniversario de la creación del establecimiento. El paquete llevaba alrededor de cuatro meses guardado. La explosión ocurrió en medio de una charla informal, lo que evitó -según fuentes del caso- consecuencias aún más graves.

Tras el estallido, el edificio fue evacuado de inmediato y también se desalojó una construcción lindera. En total, unas 320 personas dejaron la zona mientras se desplegaba un amplio operativo con Bomberos de la Ciudad, Policía Federal, Policía de la Ciudad y especialistas en explosivos. El tránsito sobre Paseo Colón fue interrumpido y se registraron demoras en avenidas cercanas.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Le quitan la licencia a la “Toretto de Berisso” tras filmarse a más 170 km/h

LE PUEDE INTERESAR

Revés para el acusado de matar a Rocío Alvarito

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi. Por disposición judicial, interviene el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), que realizó las primeras pericias y detonó de manera controlada otro de los paquetes sospechosos, que finalmente no contenía explosivos.

Hasta el momento no hay sospechosos identificados ni se determinó el origen del envío.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Sufrió, pero valió la pena; Gimnasia ganó 1 a 0 en Mendoza

Reforma laboral: cómo quedó el proyecto aprobado en Diputados

El PJ bajó varias listas pero tuvo que habilitar peleas en 11 distritos

Con Kicillof, es oficial la nueva conducción del peronismo bonaerense

Carrefour frena la venta de su negocio en el país

La Sagrada Familia: ya es la iglesia más alta: ¿cuánto más que la Catedral de La Plata?

Los millones en juego para silenciar el escándalo

Villarruel usa el fallo contra Trump para marcarle límites al modelo económico de Milei
Últimas noticias de Policiales

Policías condenados: sentencia por la muerte de Lito Costilla

Feroz golpe a una familia de quinteros de La Plata

VIDEO. Una discusión de tránsito terminó en un homicidio

VIDEO. Le quitan la licencia a la “Toretto de Berisso” tras filmarse a más 170 km/h
Espectáculos
Resiliencia: jóvenes que bailan desde las raíces
Eric Dane: adiós al doctor Mark que no pudo contra la ELA
La despedida del elenco de “Grey’s Anatomy”
“Generación Dorada” Todo listo para el regreso estelar de “Gran Hermano”
Boquitas pintadas: quién es el ex Lobo, y actual Boca, que se inyectó los labios
Deportes
Turf – Programas y Resultados
Loterías y quinielas
Sufrió, pero valió la pena; Gimnasia ganó 1 a 0 en Mendoza
VIDEO. Gimnasia vs Gimnasia (M): el gol del Chelo Torres
Boca empató 0 a 0 con Racing y se retiró silbado de La Bombonera
Información General
La Sagrada Familia: ya es la iglesia más alta: ¿cuánto más que la Catedral de La Plata?
Hoy es el Día Internacional del Gato: festejan tres veces al año, sus "beneficios" y cuáles son los más amistosos
Verano en carpa: una opción que pierde terreno
Concretan la primera adopción antes del parto
Un sismo de 4,9 puntos despertó a Mar del Plata
La Ciudad
Con la morosidad sobre el nivel histórico, otra suba de las expensas
VIDEO. Proliferan los microbasurales: del camión ausente al no me importa nada
El micro vuelve a subir un 15% y el boleto mínimo superará los $900
El satélite que contó con participación platense va al espacio el 6 de marzo
La “vuelta al cole” hizo entrar en ritmo a las librerías céntricas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla