Explosión y heridos en la Escuela de Gendarmería

El artefacto se encontraba en el establecimiento hace cuatro meses y estalló al ser abierto por un comandante mayor retirado
Casi una tragedia. Una explosión sacudió ayer al edificio de la Escuela Superior de Gendarmería Nacional, en el bajo porteño, y dejó como saldo cuatro efectivos heridos, dos de los cuales debieron ser trasladados al Hospital Argerich con quemaduras. El episodio, que se investiga como “estrago e intimidación pública”, generó un fuerte operativo de seguridad y la evacuación de más de 300 personas en plena jornada laboral.
El estallido se produjo poco después de las 13.30 en el piso 11 del inmueble ubicado sobre la avenida Paseo Colón al 500, cuando personal de la fuerza manipulaba una encomienda que había sido recibida meses atrás y permanecía almacenada. Según se informó oficialmente, se trataba de tres paquetes que habían quedado a resguardo a la espera de que su destinatario pudiera retirarlos.
La situación se tornó crítica cuando uno de los bultos, del tamaño de un libro y envuelto en papel madera, fue abierto en una oficina. En su interior había un mecanismo que se activaba al levantar la tapa. La detonación fue inmediata y sorprendió a quienes se encontraban en el lugar.
Dos comandantes mayores -uno de ellos retirado- resultaron con quemaduras en brazos y tórax y fueron derivados por el SAME al Hospital Argerich, aunque fuera de peligro. Otros dos efectivos recibieron asistencia en el edificio: uno con control clínico y otro con oxígeno. Las imágenes posteriores mostraron hematomas y enrojecimiento en la piel de los heridos, reflejo de la violencia de la onda expansiva.
El destinatario del envío era un exdirector de la Escuela que había regresado ese mediodía a la institución para retirar pertenencias y saludar a sus excompañeros, en la antesala de un nuevo aniversario de la creación del establecimiento. El paquete llevaba alrededor de cuatro meses guardado. La explosión ocurrió en medio de una charla informal, lo que evitó -según fuentes del caso- consecuencias aún más graves.
Tras el estallido, el edificio fue evacuado de inmediato y también se desalojó una construcción lindera. En total, unas 320 personas dejaron la zona mientras se desplegaba un amplio operativo con Bomberos de la Ciudad, Policía Federal, Policía de la Ciudad y especialistas en explosivos. El tránsito sobre Paseo Colón fue interrumpido y se registraron demoras en avenidas cercanas.
La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi. Por disposición judicial, interviene el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), que realizó las primeras pericias y detonó de manera controlada otro de los paquetes sospechosos, que finalmente no contenía explosivos.
Hasta el momento no hay sospechosos identificados ni se determinó el origen del envío.
