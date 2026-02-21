Empresarios piden que el Senado convierta en ley la reforma laboral

La media sanción de la reforma laboral en la Cámara de Diputados generó un respaldo de las principales entidades empresarias del país, que consideraron la aprobación como un avance hacia la modernización del mercado de trabajo y reclamaron un rápido tratamiento en el Senado.

Si bien el proyecto sufrió modificaciones —entre ellas la eliminación del artículo 44 referido a las licencias médicas—, las cámaras valoraron el núcleo de la iniciativa, en particular la reducción de contribuciones patronales, los cambios en las modalidades de contratación y la incorporación de instrumentos para reducir la litigiosidad.

Las entidades coincidieron en que la reforma aporta previsibilidad y mejora las condiciones para la creación de empleo formal, en un contexto que, según señalaron, requiere mayor competitividad e incentivos a la inversión.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), presidida por Mario Grinman e integrante del denominado Grupo de los 6 (G6), difundió un comunicado tras la votación en Diputados en el que calificó la media sanción como “un paso relevante” para generar condiciones más favorables al empleo registrado.

La entidad sostuvo que la baja en los costos de contratación puede funcionar como estímulo para la creación de puestos de trabajo formales. También destacó la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir los costos de eventuales desvinculaciones, lo que —según la CAC— podría reducir la incertidumbre asociada a la contratación de personal.

Grinman señaló que la norma introduce mayor certidumbre respecto de los costos vinculados a la finalización de la relación laboral y las tasas aplicables sobre créditos derivados de conflictos, lo que, a su entender, elimina márgenes de discrecionalidad y beneficia tanto a empleadores como a trabajadores.

El apoyo de Copal

La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) también respaldó la media sanción y pidió que el proceso legislativo concluya con la aprobación definitiva en el Senado.

Desde la entidad señalaron que comparten el objetivo de actualizar el marco normativo para fomentar el empleo formal, reducir la litigiosidad y mejorar la competitividad de los sectores productivos. Además, subrayaron el peso de la industria de alimentos y bebidas como uno de los principales empleadores formales del país, con presencia federal.

Copal consideró que la reforma laboral debe formar parte de una agenda más amplia que incluya cambios en materia tributaria, logística y reducción de costos estructurales, con el fin de fortalecer la capacidad exportadora y la sostenibilidad de las empresas.

El agro

El Consejo Agroindustrial Argentino expresó su respaldo a través de redes sociales y celebró tanto la aprobación del capítulo laboral como el correspondiente al Régimen de Incentivo a Medianas Inversiones (RIMI).

El organismo destacó que la norma incorpora herramientas para alentar nuevas inversiones en el sector agropecuario, como la posibilidad de invertir en riego agrícola y ganadería, y la habilitación para computar el IVA en actividades como la avícola y la porcina.

El Consejo anticipó que continuará trabajando para que la reglamentación consolide los cambios introducidos y amplíe los beneficios al conjunto de las empresas del sector.

El Grupo de los 6 —integrado por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA)— ya había manifestado su apoyo antes del debate parlamentario.

En su mensaje, las cámaras empresarias reafirmaron la necesidad de avanzar hacia una reforma laboral moderna que promueva la creación de empleo registrado, brinde previsibilidad y contribuya a mejorar la competitividad del sector productivo.

Asimismo, convocaron a dirigentes políticos y sindicales a construir consensos que permitan reducir la informalidad y fortalecer el desarrollo económico, y reiteraron su disposición a participar en instancias de diálogo orientadas a alcanzar acuerdos sostenibles para el mercado laboral.

