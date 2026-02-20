Concretan la primera adopción antes del parto

VIDEO. Aprobaron la reforma laboral: media sanción en una sesión escandalosa
VIDEO. Aprobaron la reforma laboral: media sanción en una sesión escandalosa
Por primera vez, la Justicia de familia habilitó una adopción antes del nacimiento en San Luis. La medida permitió que un recién nacido fuera entregado directamente a la familia adoptante sin pasar por una institución estatal.
La intervención judicial se activó cuando una mujer embarazada manifestó, antes del parto, su decisión de dar a su hijo en adopción. A partir de esa expresión formal de voluntad, el juzgado articuló con la Defensoría y el Registro de Adoptantes para avanzar con una medida cautelar que habilitó la guarda provisoria desde el nacimiento.
El procedimiento incluyó el cumplimiento estricto de los plazos previstos en el Código Civil. La madre biológica conservó el derecho a arrepentirse durante 45 días, tal como establece la ley. La pareja seleccionada aceptó esa condición desde el inicio. Recién cumplido ese período sin objeciones, se otorgó la guarda preadoptiva.
El caso marca un antecedente al habilitar un esquema que evita que el bebé sea institucionalizado
El nacimiento no implicó institucionalización. La entrega se realizó en el hospital, en un ámbito reservado, con intervención judicial y acompañamiento profesional. Se dispusieron controles semanales durante la etapa de guarda.
El caso marca un antecedente al habilitar, bajo control judicial y dentro del marco legal vigente, un esquema que evita el paso del bebé por hogares o instituciones estatales.
Desde el juzgado se aclaró que no se trata de un mecanismo aplicable a todas las situaciones, ya que depende de las circunstancias particulares y de la edad del niño. Sin embargo, la resolución introduce en San Luis una alternativa excepcional centrada en reducir tiempos y garantizar que el recién nacido permanezca desde el primer momento en un entorno familiar.
Al explicar los alcances del fallo, el juez Hugo Orozco destacó que se trató de una resolución excepcional basada en las circunstancias del caso: “Fue una situación especial, donde una mujer gestante manifestó tempranamente la voluntad de dar a su hijo en adopción. En vez de que ese bebé pase por la institucionalización, buscamos una alternativa más directa y humana”
