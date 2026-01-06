Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Súper Cartonazo de $3.000.000: los números que salieron hoy en el diario EL DIA 

El Mundo

VIDEO.- Drones, disparos y tensión en Venezuela: así fue el ataque al Palacio presidencial

Ocurrió a escasas horas de la investidura de Delcy Rodríguez como mandataria interina, tras la operación ordenada por Donald Trump que capturó a Nicolás Maduro. Em tanto que Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, salió a patrullar las calles de Caracas

6 de Enero de 2026 | 10:33

Escuchar esta nota

La calma tensa que vive Venezuela se rompió anoche cuando efectivos policiales abrieron fuego contra drones que volaban sin autorización en las inmediaciones del Palacio de Miraflores. El incidente ocurrió pocas horas después de la investidura de Delcy Rodríguez como mandataria interina, tras la operación estadounidense que capturó a Nicolás Maduro.

Fuentes oficiales explicaron que se trató de una maniobra de seguridad y descartaron combates en tierra. "Unos drones sobrevolaron sin permiso y la policía emitió disparos de forma disuasiva, no ocurrió ningún enfrentamiento", indicaron desde el Ejecutivo, asegurando que el país se encuentra en "total tranquilidad".

El episodio generó alarma en el centro de Caracas pasadas las 20:00 (hora local). Vecinos de la zona describieron el sonido de las ráfagas: "Sonaba como detonaciones, eran muy seguidas", relató un testigo que vive a cinco cuadras de la sede de gobierno.

Aunque algunos temieron un ataque aéreo, testigos visuales reportaron haber visto "dos luces rojas en el cielo" que permanecieron visibles por aproximadamente un minuto. Videos difundidos del momento muestran el palacio presidencial totalmente a oscuras, mientras se observan lo que parecen ser proyectiles trazadores disparados por agentes policiales hacia los objetivos aéreos.

¿Qué son los proyectiles trazadores que se vieron en Miraflores?

Los proyectiles trazadores son municiones especiales modificadas para aceptar una pequeña carga pirotécnica en su base. Al ser disparados, esta carga se enciende y arde intensamente, dejando una estela luminosa visible a simple vista (generalmente roja, verde o naranja).

Esto permite al tirador seguir la trayectoria de la bala en tiempo real para corregir la puntería sin necesidad de usar miras complejas, siendo especialmente útiles en combate nocturno o para apuntar a objetivos en movimiento, como en este caso, drones.

Diosdado Cabello, de patrulla por Caracas

Tras los incidentes de anoche, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, salió a patrullar las calles de Caracas. De esta forma intentó llevar tranquilidad a los ciudadanos.

En medio del decreto de conmoción que le permite al gobierno venezolano detener a cualquiera que apoye el ataque de Trump, uno de los hombres más cercanos a Maduro apareció junto a un grupo de fuerzas armadas.

En el video del momento se pueden escuchar proclamaciones tales como “leales siempre, traidores nunca” y “dudar es traición”.

"Total tranquilidad": el Gobierno explicó el origen de los disparos

Tras los momentos de tensión vividos en el centro de Caracas, fuentes gubernamentales salieron a aclarar el origen de las detonaciones reportadas cerca de la sede del Ejecutivo. Según la versión oficial, las fuertes ráfagas de disparos respondieron a la presencia de drones que sobrevolaron sin permiso el perímetro del Palacio de Miraflores.

El gobierno interino buscó llevar calma a la población desmintiendo cualquier tipo de levantamiento o ataque mayor. Las autoridades enfatizaron que, tras el incidente con las aeronaves no tripuladas, el país "se encuentra en total tranquilidad".

Los disparos fueron una respuesta de seguridad ante el avistamiento de drones no autorizados sobrevolando el Palacio de Miraflores. Las detonaciones correspondieron a las maniobras para neutralizar o disuadir a estos dispositivos aéreos, y no a un enfrentamiento armado entre facciones, precisaron las mismas fuentes.

