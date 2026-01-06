Disparos en torno del Palacio presidencial de Venezuela por el sobrevuelo de drones

Pedido clave: buscan revelar los secretos mejor guardados del Senado provincial
Fuerzas de seguridad de Venezuela efectuaron disparos disuasivos anoche tras detectar el sobrevuelo de drones sin autorización en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, sede del Poder Ejecutivo en Caracas, según informó el gobierno.
El episodio ocurrió pocas horas después de la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina y a menos de tres días de la captura del depuesto mandatario Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos. Fuentes oficiales aseguraron que no se registraron enfrentamientos y que la situación fue controlada. “Unos drones sobrevolaron sin permiso y la policía emitió disparos de forma disuasiva. Todo el país se encuentra en total tranquilidad”, indicó una fuente gubernamental.
Vecinos de la zona señalaron que las ráfagas se escucharon pasadas las 20 (hora local). “Sonaba como detonaciones, eran muy seguidas”, relató un residente que vive a cinco cuadras de Miraflores. “Vi dos luces rojas en el cielo. Duró aproximadamente un minuto”, agregó bajo condición de anonimato.
Videos difundidos en redes sociales muestran el palacio presidencial a oscuras, la presencia de efectivos policiales y lo que parecen ser proyectiles trazadores en el cielo. En otras grabaciones se escuchan disparos y se percibe la preocupación de vecinos ante un posible aumento de la tensión.
Tras conocerse los hechos, la Casa Blanca afirmó que Estados Unidos “no estuvo involucrado” en el incidente y que se encontraba monitoreando la situación, según informó la periodista acreditada Kellie Meyer para NewsNation.
Desde la captura de Maduro, el perímetro de Miraflores fue reforzado con efectivos de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas para prevenir nuevas acciones externas o eventuales intentos de desestabilización. En ese contexto, también se reportaron movilizaciones de grupos afines al chavismo que reclamaron la liberación del exmandatario.
Durante la tarde del lunes, Delcy Rodríguez asumió formalmente como presidenta interina ante la ausencia de Maduro y se dio inicio al período de sesiones de la Asamblea Nacional con un acto en Caracas. En paralelo, en Nueva York, el exmandatario compareció por primera vez ante un tribunal estadounidense, mientras el presidente Donald Trump aseguró que no habría elecciones en Venezuela por al menos 30 días.
