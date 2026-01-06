Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |FUERZAS DE SEGURIDAD REALIZARON DISPAROS DISUASIVOS POR LOS DESPLIEGUES NO AUTORIZADOS. MÁXIMA TENSIÓN

Disparos en torno del Palacio presidencial de Venezuela por el sobrevuelo de drones

Disparos en torno del Palacio presidencial de Venezuela por el sobrevuelo de drones

Detonaciones y tensión

6 de Enero de 2026 | 02:37
Edición impresa

Fuerzas de seguridad de Venezuela efectuaron disparos disuasivos anoche tras detectar el sobrevuelo de drones sin autorización en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, sede del Poder Ejecutivo en Caracas, según informó el gobierno.

El episodio ocurrió pocas horas después de la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina y a menos de tres días de la captura del depuesto mandatario Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos. Fuentes oficiales aseguraron que no se registraron enfrentamientos y que la situación fue controlada. “Unos drones sobrevolaron sin permiso y la policía emitió disparos de forma disuasiva. Todo el país se encuentra en total tranquilidad”, indicó una fuente gubernamental.

Vecinos de la zona señalaron que las ráfagas se escucharon pasadas las 20 (hora local). “Sonaba como detonaciones, eran muy seguidas”, relató un residente que vive a cinco cuadras de Miraflores. “Vi dos luces rojas en el cielo. Duró aproximadamente un minuto”, agregó bajo condición de anonimato.

Videos difundidos en redes sociales muestran el palacio presidencial a oscuras, la presencia de efectivos policiales y lo que parecen ser proyectiles trazadores en el cielo. En otras grabaciones se escuchan disparos y se percibe la preocupación de vecinos ante un posible aumento de la tensión.

Tras conocerse los hechos, la Casa Blanca afirmó que Estados Unidos “no estuvo involucrado” en el incidente y que se encontraba monitoreando la situación, según informó la periodista acreditada Kellie Meyer para NewsNation.

Desde la captura de Maduro, el perímetro de Miraflores fue reforzado con efectivos de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas para prevenir nuevas acciones externas o eventuales intentos de desestabilización. En ese contexto, también se reportaron movilizaciones de grupos afines al chavismo que reclamaron la liberación del exmandatario.

Durante la tarde del lunes, Delcy Rodríguez asumió formalmente como presidenta interina ante la ausencia de Maduro y se dio inicio al período de sesiones de la Asamblea Nacional con un acto en Caracas. En paralelo, en Nueva York, el exmandatario compareció por primera vez ante un tribunal estadounidense, mientras el presidente Donald Trump aseguró que no habría elecciones en Venezuela por al menos 30 días.

LEA TAMBIÉN

VIDEO. Maduro: “Soy inocente” y “sigo siendo presidente de mi país”
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. La Plata: impactante choque en 19 y 32 en medio de una persecución

Estudiantes y Gimnasia con días confirmados para las primeras 12 fechas: cuándo es el clásico platense

Llega la primera ciclogénesis del año al país: ¿impactarán con lluvias en La Plata?

En Gimnasia, las urgencias del mercado apuntan a cerrar al 9: quiénes están en carpeta

VIDEO.- La Plata: forcejeó cuerpo a cuerpo con dos motochorros armados para evitar el robo de su moto en 66 y 30

Las vacaciones de Lali Espósito: microbikinis, amistades y mucho amor

¿Vuelve Eros Mancuso?: Estudiantes cerca de cerrar su vuelta
+ Leidas

VIDEO. Maduro: “Soy inocente” y “sigo siendo presidente de mi país”

En La Plata, durante 2025 hubo más muertes que nacimientos

El Gobierno de Trump pone la lupa en el “Chiqui” Tapia y la AFA

Gimnasia está detrás de la máscara del Zorro

Advierten por la llegada de la primera ciclogénesis a La Plata: para cuándo se espera

Se achica el plantel y varios buscan salir

Estatales y docentes aguardan el llamado a las paritarias salariales: la paciencia se agota y ya hablan de paros

Mancuso pica en punta para reforzar la banda
Últimas noticias de El Mundo

VIDEO. Maduro: “Soy inocente” y “sigo siendo presidente de mi país”

“Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes, rehenes de EE UU”

Las petroleras impulsan al alza a Wall Street

El abogado de Maduro defendió a Assange
Deportes
Gimnasia está detrás de la máscara del Zorro
Se achica el plantel y varios buscan salir
¿Se va Pintado y lo reemplaza Weigandt?
Sin grandes cambios en las juveniles triperas
Fernando Muslera: “Jugar la Copa fue muy emocionante, un sueño”
Información General
La Frontera sin freno: cuatriciclos en la mira de Pinamar
Un desborde cloacal obligó a cortar la Ruta 11
Los Glaciares en llamas y un verano crítico en todo el país
Algo huele mal rumbo a la Costa: colapsó un caño cloacal e inundó la ruta 11, que quedó cortada
¿Mar del Plata sufre de "turismofobia"?: la investigación de alumnos de la UNLP y su mapa interactivo de la Costa Atlántica
Policiales
Pedido clave: buscan revelar los secretos mejor guardados del Senado provincial
Balas, horror y muerte en el asentamiento “El 18”
Le pegaron tres tiros a un hombre en Ensenada y está fuera de peligro
Solicitud de encierro para un menor no punible
VIDEO. Susto por un incendio en la Jefatura Penitenciaria

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla