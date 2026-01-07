Nombres en danza, otra reunión y contactos por la conducción del PJ bonaerense

Cada uno de los sectores en pugna aporta opciones. Emergen también, nombres que son ofrecidos como prenda de acuerdo. Con esos tanteos como telón de fondo, se cocina el tiempo de descuento para una definición central en el peronismo bonaerense: si habrá lista de unidad o, por el contrario, los sectores que lideran Axel Kicillof y Máximo Kirchner dirimirán supremacía en las urnas.

En un mes, una parte crucial del camino se habrá recorrido. El 8 de febrero vence el plazo para la presentación de las listas. Ese día alumbrará con claridad si las dos facciones peronistas que se disputan el control del partido decidieron postergan la confrontación y armar una lista de unidad. O sí, por el contrario, quedará establecido un escenario de disputa. Acaso, una suerte de anticipo de lo que podría ser la definición por la candidatura presidencial del PJ de cara a las presidenciales de 2027.

Existen, más allá de los posicionamientos de nombres, algunos movimientos subterráneos. Por caso, la recolección de avales ante la eventualidad de que haya disputa. Los plazos para ese trámite también corren: el 3 de febrero habrá que presentarlos en el partido.

De acuerdo a lo establecido en el peronismo, el número de avales para la candidatura a presidente del Consejo partidario deberán pertenecer a por lo menos 5 secciones diferentes y representar como mínimo el 50 por ciento de los distritos que componen cada sección.

El kicillofismo se muestra activo en recoger esas adhesiones ante la eventualidad de que naufraguen las gestiones de unidad.

El Movimiento Derecho al Futuro que lidera el Gobernador tiene varios nombres en carpeta. Pica en punta la vicegobernadora Verónica Magario, quien incluso en un acto de fin de año en La Matanza lanzó que irán por la conducción del PJ bonaerense.

No es el único. También asoma el intendente de La Plata, Julio Alak, auspiciado por algunos de los alcaldes que reportan al MDF.

La propuesta de que fuera el propio Kicillof el candidato de su espacio terminó naufragando. El propio Gobernador la desechó para concentrarse en la proyección nacional, lo que no significa que esté ajeno a las negociaciones por el PJ bonaerense.

Por el lado del kirchnerismo duro y La Cámpora, tampoco parecería correr la postulación de Máximo Kirchner. Es un nombre que no allanaría el camino a un acuerdo con el sector de Kicillof. El MDF rechaza el nombre del diputado nacional.

Claro que desde ese espacio surgen alternativas. La más potente parecería ser la que encarna el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín.

En ese marco, surgen vetos cruzados. El MDF cuestiona el nombre de Máximo Kirchner e identifica a Otermín con el eje camporista, aunque formalmente el alcalde que responde a Martín Insaurralde no integra la “orga”.

El kirchnerismo, en tanto, objeta a Magario, con quien mantiene un duro enfrentamiento en el Senado en el marco de una novela política que sigue abierta.

Los K vienen reclamando una sesión para designar al vicepresidente de la Cámara alta, cargo para el que empujan al ex intendente de José C. Paz, Mario Ishii. El kicillofismo, con el aval de Magario, quiere ubicar en ese cargo a la bahiense Ayelén Durán.

La disputa va más allá. El kirchnerismo quiere ubicar en el área Administrativa del Senado a un dirigente propio. Magario sostiene a Roberto Feletti. La vicegobernadora recién convocó a sesión para finales de febrero.

En ese contexto, las negociaciones por la unidad todavía no arrancaron de manera decidida, aunque ambos campamentos sentaron posiciones.

Pese a todo, buena parte de la dirigencia estima que se terminará llegando a un acuerdo con fórceps, al estilo de lo que ocurrió en el cierre de listas y sobre finales de 2025 cuando el partido se reunió para establecer un cronograma electoral que evitara la posibilidad de intervención ante la caducidad del mandato de Máximo Kirchner. Pero mientras tanto, la opción del enfrentamiento en los comicios convocados para el 15 de marzo, sigue abierta.

Según trascendió en las últimas horas, el próximo viernes habrá un nuevo encuentro en la sede de Matheu 130 en Capital Federal en busca de acelerar con las negociaciones.