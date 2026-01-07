Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo ahora se juega por $4.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía |la pelea por la presidencia del partido en la provincia

Nombres en danza, otra reunión y contactos por la conducción del PJ bonaerense

El escenario de pelea entre Kicillof y Máximo Kirchner sigue abierto. Ya habría candidatos vetados. Alternativas y fechas clave

Nombres en danza, otra reunión y contactos por la conducción del PJ bonaerense
7 de Enero de 2026 | 21:10

Escuchar esta nota

Cada uno de los sectores en pugna aporta opciones. Emergen también, nombres que son ofrecidos como prenda de acuerdo. Con esos tanteos como telón de fondo, se cocina el tiempo de descuento para una definición central en el peronismo bonaerense: si habrá lista de unidad o, por el contrario, los sectores que lideran Axel Kicillof y Máximo Kirchner dirimirán supremacía en las urnas.

En un mes, una parte crucial del camino se habrá recorrido. El 8 de febrero vence el plazo para la presentación de las listas. Ese día alumbrará con claridad si las dos facciones peronistas que se disputan el control del partido decidieron postergan la confrontación y armar una lista de unidad. O sí, por el contrario, quedará establecido un escenario de disputa. Acaso, una suerte de anticipo de lo que podría ser la definición por la candidatura presidencial del PJ de cara a las presidenciales de 2027.

Existen, más allá de los posicionamientos de nombres, algunos movimientos subterráneos. Por caso, la recolección de avales ante la eventualidad de que haya disputa. Los plazos para ese trámite también corren: el 3 de febrero habrá que presentarlos en el partido.

De acuerdo a lo establecido en el peronismo,  el número de avales para la candidatura a presidente del Consejo partidario deberán pertenecer a por lo menos 5 secciones diferentes y representar como mínimo el 50 por ciento de los distritos que componen cada sección.

El kicillofismo se muestra activo en recoger esas adhesiones ante la eventualidad de que naufraguen las gestiones de unidad.

El Movimiento Derecho al Futuro que lidera el Gobernador tiene varios nombres en carpeta. Pica en punta la vicegobernadora Verónica Magario, quien incluso en un acto de fin de año en La Matanza lanzó que irán por la conducción del PJ bonaerense.

LE PUEDE INTERESAR

La Plata recibirá más fondos coparticipables

LE PUEDE INTERESAR

El Gobierno dijo que identificará y juzgará a los responsables de los incendios en Chubut: más de 3 mil evacuados

No es el único. También asoma el intendente de La Plata, Julio Alak, auspiciado por algunos de los alcaldes que reportan al MDF.

La propuesta de que fuera el propio Kicillof el candidato de su espacio terminó naufragando. El propio Gobernador la desechó para concentrarse en la proyección nacional, lo que no significa que esté ajeno a las negociaciones por el PJ bonaerense.

Por el lado del kirchnerismo duro y La Cámpora, tampoco parecería correr la postulación de Máximo Kirchner. Es un nombre que no allanaría el camino a un acuerdo con el sector de Kicillof. El MDF rechaza el nombre del diputado nacional.

Claro que desde ese espacio surgen alternativas. La más potente parecería ser la que encarna el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín.

En ese marco, surgen vetos cruzados. El MDF cuestiona el nombre de Máximo Kirchner e identifica a Otermín con el eje camporista, aunque formalmente el alcalde que responde a Martín Insaurralde no integra la “orga”.

El kirchnerismo, en tanto, objeta a Magario, con quien mantiene un duro enfrentamiento en el Senado en el marco de una novela política que sigue abierta.

Los K vienen reclamando una sesión para designar al vicepresidente de la Cámara alta, cargo para el que empujan al ex intendente de José C. Paz, Mario Ishii. El kicillofismo, con el aval de Magario, quiere ubicar en ese cargo a la bahiense Ayelén Durán.

La disputa va más allá. El kirchnerismo quiere ubicar en el área Administrativa del Senado a un dirigente propio. Magario sostiene a Roberto Feletti. La vicegobernadora recién convocó a sesión para finales de febrero.

En ese contexto, las negociaciones por la unidad todavía no arrancaron de manera decidida, aunque ambos campamentos sentaron posiciones.

Pese a todo, buena parte de la dirigencia estima que se terminará llegando a un acuerdo con fórceps, al estilo de lo que ocurrió en el cierre de listas y sobre finales de 2025 cuando el partido se reunió para establecer un cronograma electoral que evitara la posibilidad de intervención ante la caducidad del mandato de Máximo Kirchner. Pero mientras tanto, la opción del enfrentamiento en los comicios convocados para el 15 de marzo, sigue abierta.

Según trascendió en las últimas horas, el próximo viernes habrá un nuevo encuentro en la sede de Matheu 130 en Capital Federal en busca de acelerar con las negociaciones.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Terrible accidente del Tren Roca a La Plata: una formación partió al medio un camión

La Plata recibirá más fondos coparticipables

Alerta “Amarillo” en La Plata por fuertes vientos y crecida del Río de la Plata: las recomendaciones

Un joven policía de La Plata está grave: recibió un disparo de su compañero

VIDEO. Hazaña en aguas abiertas: un berissense cruzó a nado el Río de la Plata

Sorpresivo piquete provocó un caos en la Autopista La Plata: autos "atrapados" y kilómetros de cola

Anses paga haberes y asignaciones: el calendario de enero 2026
+ Leidas

Cambió el pronóstico y llega una tormenta a La Plata: a qué hora se espera lo peor de las lluvias y ráfagas

¿Privatizan 5 hospitales bonaerenses? Cuáles son y cómo es el modelo que busca implementar Milei

Lluvia de denuncias en La Plata: escala una presunta estafa con proyectos inmobiliarios

Con el escudo nuevo y estreno de indumentaria, Estudiantes comenzó la pretemporada en City Bell

Ser turista en La Plata: las joyas ignoradas por propios y ajenos

¿Cómo sigue el futuro de Cristian Medina?

Muerte y destrucción en Venezuela: lo que dejó el ataque de EE UU

Gimnasia apuesta todo al nueve: va a fondo por Cóccaro, la prioridad en el mercado
Últimas noticias de Política y Economía

La Plata recibirá más fondos coparticipables

El Gobierno dijo que identificará y juzgará a los responsables de los incendios en Chubut: más de 3 mil evacuados

Caputo defendió el préstamo por US$3.000 millones: “Kukitas queridos, ya no psicopatean a nadie”

"Enérgico repudio": la reacción gremial al proyecto de Milei de privatizar hospitales bonaerenses
Policiales
Un joven policía de La Plata está grave: recibió un disparo de su compañero
VIDEO. Veinte cuadras a fondo en otra espectacular persecución en La Plata
La Plata: se le "quemaron los huevos" y provocó el incendió del departamento
Macabro hallazgo en pleno centro de La Plata: encontraron restos óseos humanos en la vía pública
VIDEO.- Dantesca persecución en la Av. 122: un policía en bicicleta, aprehendidos y motos robadas secuestradas
Deportes
VIDEO. Gimnasia presentó a Nacho Miramón: "Es una buena oportunidad para dar lo mejor de mí"
El platense Tomás Etcheverry cayó ante Musetti y se despidió del ATP de Hong Kong
Con el escudo nuevo y estreno de indumentaria, Estudiantes comenzó la pretemporada en City Bell
Se viene la Copa Miguel Ángel Russo: ¿dónde se jugará y entre quiénes?
El campeón Estudiantes pone primera en City Bell: ¿con qué jugadores cuenta Eduardo Domínguez?
Espectáculos
Puso la cara: Griselda Siciliani enfrentó los rumores de infidelidad de Luciano Castro
Inesperada guerra entre Hilary Duff y Ashley Tisdale: “Egocéntrica” y “Tóxica”
Evelyn Botto y Fede Bal a corazón abierto con Carmen Barbieri: “Estamos compartiendo un lindo momento”
Romina Gaetani habló tras denunciar a su ex por violencia de género: “Aún lo amo y sufro”
Escándalo en Punta del Este: fuerte pelea entre Martín Demichelis y su novia
Información General
Abandonan a un recién nacido en un tacho de basura en San Martín: “Con el cordón umbilical y bolsas encima”
Gripe H3N2 en Argentina: detectan nueve casos de la "supergripe" en cinco provincias
Supergripe H3N2: un virus que no viajó y está acá
Hantavirus: murió un adolescente en la Provincia
Retiran leches para bebés de Nestlé por contaminación

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla