Santilli y Torres, en los incendios en Chubut

El ministro del Interior, Diego Santilli, y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, recorrieron ayer las zonas afectadas por los incendios en las localidades de El Hoyo y de Epuyén, donde supervisaron el operativo en marcha junto a los equipos que trabajan para contener el fuego y asistir a los vecinos afectados.

“Quiero destacar el trabajo conjunto ante una situación de gravedad absoluta, y celebro que el gobernador vaya a fondo en la búsqueda de estos criminales que destruyen áreas naturales, trabajos y familias. Tenemos que dar el ejemplo en estas situaciones para que no se repitan”, expresó Santilli a través de un comunicado.

Por su parte, Torres destacó que Santilli se comunicó “apenas empezaron los primeros focos de incendio para ponerse a disposición y poner a disposición todas las herramientas del gobierno nacional para ayudar”.

OTROS ASUNTOS

La visita del funcionario nacional a la provincia patagónica, tuvo como objetivo paralelo comenzar a blindar los votos para la reforma laboral que comenzará a debatirse a partir de febrero en el Senado con la prórroga de sesiones extraordinarias.

El ministro del Interior activó en Chubut una nueva mini gira con el fin de reunirse con al menos una decena de gobernadores en enero, para aceitar el tratamiento de la reforma laboral. A pesar de que un plenario de comisiones ya firmó dictamen, el capítulo impositivo no tiene aval de las provincias. Especialmente los cambios en Ganancias y la reducción de aportes patronales.