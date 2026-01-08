Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |EN EL PRIMER TRIMESTRE

El agro va a una cosecha récord, pero igual entrarán menos dólares

El agro va a una cosecha récord, pero igual entrarán menos dólares

Aseguran que la cosecha será la más grande en años / Web

8 de Enero de 2026 | 03:50
Edición impresa

La cosecha más grande en años aportará menos dólares en el arranque de 2026. Después de las dificultades climáticas que condicionaron las campañas anteriores, ya se proyecta un récord histórico para la nueva temporada, que podría alcanzar las 154,5 millones de toneladas (Mt).

Sin embargo, este alza en la productividad no se traducirá en un mayor ingreso de divisas, sobre todo durante los primeros tres meses del año. De acuerdo con datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el Gobierno llegaría a recaudar U$S6.600 entre enero y marzo, un monto inferior al promedio histórico para un año ‘normal’, y claramente débil si se lo compara con el tamaño de la cosecha que se está desarrollando.

Según los precios internacionales proyectados para el nuevo ciclo, el aporte del sector en términos valor de exportaciones sería de U$S36.800 millones, U$S600 millones por encima del valor exportado en la campaña anterior.

No obstante, la oferta de dólares que aportará el agro en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para 2026 será de U$S33.600 millones, un 8% menos que la del año pasado. La principal explicación de esta caída tiene que ver con el adelanto en la liquidación de divisas que se dio con la eliminación de retenciones decretada a fines de septiembre.

El decreto 685/2025 a través del cual el Gobierno buscaba acelerar la llegada de dólares al mercado cambiario, y, así, aumentar la competitividad exportadora, tuvo un gran rendimiento en ese mes. De hecho, se liquidaron en septiembre unos U$S8.000 millones, el segundo valor mensual más elevado de los que la BCR tiene registros.

El beneficio, que tenía un tope de U$S7.000 millones y estaba planeado para regir hasta fines de octubre de 2025, se agotó en apenas tres días hábiles.

