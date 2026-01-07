Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

SE CONOCIÓ UN AUDIO QUE LO DEJA EN OFF SIDE

Luciano Castro, ¿infiel?: la verdad sobre el affaire que le rompió el corazón a Siciliani

Fernanda Iglesias reveló detalles de la historia que el actor mantuvo con una joven de 28 años cuando hacía teatro en España

Luciano Castro, ¿infiel?: la verdad sobre el affaire que le rompió el corazón a Siciliani

El actor quedó en la mira tras la filtración de un chat con una joven a quien conoció en España

7 de Enero de 2026 | 04:24
Edición impresa

Luciano Castro y Griselda Siciliani vivían un amor intenso y consolidado. Si bien enfrentaron algunas polémicas por malos manejos del actor con sus exparejas, todo parecía fluir muy bien. Sin embargo, la tranquilidad de la pareja se vio alterada en las últimas horas cuando salió a la luz un audio que reavivó viejos rumores de infidelidad y encendió un nuevo escándalo en el mundo del espectáculo.

La información fue revelada por Fernanda Iglesias, quien dio detalles precisos sobre un presunto affaire del actor con una joven española de 28 años durante un viaje a Madrid.

Según relató la panelista, el episodio ocurrió en noviembre, cuando Castro viajó a España para presentar una obra de teatro. En un primer tramo del viaje, el actor estuvo solo y, de acuerdo con la versión de Iglesias, fue en ese contexto donde conoció a la tercera en discordia. “Me enteré de esto porque el actor involucrado tiene mala suerte y es desprolijo. Él siempre estuvo sospechado de infidelidad, pero no había nada comprobado”, explicó antes de revelar que se trataba de Luciano.

El dato que terminó de confirmar la situación fue la aparición de un audio que, según la periodista, fue enviado por Luciano Castro a la joven española. En el mensaje de voz, el actor se dirige a ella con un tono demasiado afectuoso: “Buen día, Zara, guapa. Mira, ya arranqué el día temprano e hice las cosas, ahora tengo que hacer unas compras por aquí por donde vivo. Si después tienes ganas, tú me dices y nos vemos”.

 

“Él la invitó a ver su obra de teatro y a su casa en Madrid. También se la chapó en la calle”

La escucha del audio sorprendió incluso a los integrantes de “Puro Show”, donde Iglesias compartió la información. Pampito, conductor del ciclo, no ocultó su desconcierto y lanzó al aire una observación que rápidamente se viralizó en redes sociales: “No entiendo por qué le habla en español de España”.

¿CÓMO HABRÍA SIDO EL EPISODIO DE INFIDELIDAD?

“En noviembre él se fue a España a hacer teatro. Primero viajó solo, después se sumó Griselda Siciliani. Se ve que cuando estaba solo necesitó un poco de acción y conoció a una chica, muy linda, preciosa, mientras comía un brunch en Madrid”, relató la periodista y detalló: “La chica tiene 28 años. A él le gustó y se la empezó a charlar. A la chica le gustó, aunque le pareció un poco grande, pero estaba bien. Él la invitó a ver su obra de teatro y a su casa en Madrid. También se la chapó en la calle y quedaron en volver a verse”.

Un dato no menor que salió a la luz es que la joven no tenía conocimiento de la popularidad de Castro en la Argentina ni de su relación con Siciliani. Según Iglesias, ese desconocimiento fue clave para que la situación avanzara. Sin embargo, cuando se acercaba la llegada de Griselda a España, el actor habría comenzado a mostrarse nervioso y a actuar con evasivas. “Él le jugó la de enamorado. Le dijo que quería volver a verla, pero a los pocos días llegaba Griselda. Él se desesperó, mintió y le dijo a la chica que se iba a grabar a Bilbao, ¡pero era mentira!”, aseguró la periodista en su relato.

“NO ME SORPRENDE”

Si bien ni Luciano Castro ni Griselda Siciliani realizaron declaraciones públicas sobre el tema, la que sí tuvo algo para decir fue Sabrina Rojas, ex del actor y madre de sus dos hijos.

“A mí nada me sorprende, claramente, pero no tengo mucho más para decir”, dijo la modelo, tratando de mantenerse al margen.

