Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí hoy la tarjeta del Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $4.000.000 y línea de $300.000

Política y Economía

"Jalabolas", el insulto del venezolano Diosdado Cabello a Milei

Fue por el apoyo al accionar de Estados Unidos en Venezuela

"Jalabolas", el insulto del venezolano Diosdado Cabello a Milei
8 de Enero de 2026 | 11:42

Escuchar esta nota

Desde su popular programa en la televisión estatal, que se extiende por horas, el poderoso ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, lanzó fuertes críticas contra el accionar de Estados Unidos al derrocar al presidente Nicolás Maduro y también contra el presidente argentino Javier Milei.

Sin la habitual presencia de público, el poderoso funcionario confirmó que son 100 los muertos por el operativo lanzado por Estados Unidos el sábado 3 de enero para capturar a Maduro, y aseguró que el objetivo "no era el Cartel de los Soles", la organización que Estados Unidos asegura lideraba Maduro, sino "el tema es petróleo".

"No tienen nada que ver, fueron asesinados", dijo sobre los fallecidos a raíz del accionar de las fuerzas estadounidenses, y agregó: "El Cartel de los Soles, hasta ayer la Justicia estadounidense dijo que eso no existía. Uno se pregunta qué harán los jalabolas (chupamedias) de siempre, presidentes como por ejemplo Noboa (de Ecuador), Milei y otros que sacaron una resolución condenando al cartel para señalarnos a nosotros".

Respecto del operativo desplegado por Estados Unidos para detener a Maduro, señaló que no fue con el objetivo de la democracia: "¿Derechos humanos? No, nada de eso. El tema es petróleo. El tema son nuestros recursos, que son de los venezolanos y las venezolanas. Y hoy lo declaran sin ningún tipo de tapujo, lo dicen claramente, no era el Cartel de los Soles", después que el presidente Donald Trump afirmara que Estados Unidos podría controlar Venezuela y explotar sus reservas de petróleo durante años.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El relato de una “traición”: un empresario de La Plata fue despojado de US$ 250 mil

¿Se viene la ciclogénesis a La Plata? La lluvia no llegó, el jueves arrancó fresco y hay amenaza para el finde

Gimnasia sueña con remodelar el Bosque: el Proyecto 65 y la búsqueda de capitales privados

Trabajo exprés: el Pincha volvió y tendrá solo 10 entrenamientos

VIDEO.- Barrios de La Plata, casi aislados: la escasa frecuencia de los micros, un drama

Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite

El barigüí, un visitante de verano que "muerde" con todo en La Plata: ardor, fiebre y otros síntomas

Un joven policía de La Plata está grave: recibió un disparo de su compañero
+ Leidas

Ya se pueden solicitar los subsidios de luz y gas: quiénes pueden pedirlos y cómo es el trámite

Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite

Gimnasia sueña con remodelar el Bosque: el Proyecto 65 y la búsqueda de capitales privados

El barigüí, un visitante de verano que "muerde" con todo en La Plata: ardor, fiebre y otros síntomas

El relato de una “traición”: un empresario de La Plata fue despojado de US$ 250 mil

Por Ayala, Estudiantes cobraría casi un millón de dólares

Trabajo exprés: el Pincha volvió y tendrá solo 10 entrenamientos

El Lobo logró la continuidad de Giampaoli
Últimas noticias de Política y Economía

Impuesto Automotor: qué modelos de autos pasan a la órbita municipal este año

Javier Milei se reunió con la española Isabel Díaz Ayuso

Chivilcoy: el GTO esclareció el 80% de los delitos investigados en 2025

San Nicolás–Villa Constitución: creció la informalidad laboral durante 2025
Información General
VIDEO.- Tomaba café en la vereda y le cayó encima un blindex que se desprendió de un edificio
"Riesgo extremo" por incendios en la Provincia: el mapa de las regiones más complicadas
Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite
Los Tamagotchi cumplen 30 años y todavía siguen causando furor
Los números de la suerte del jueves 8 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Policiales
Pese a intentos por salvarlo, murió el chico de 15 años que presentaba signos de ahorcamiento
VIDEO. Falsos repartidores asaltaron a un delivery y le robaron la moto en La Plata
El relato de una “traición”: un empresario de La Plata fue despojado de US$ 250 mil
Ringuelet, un barrio en alerta que pide a gritos más seguridad
Un jubilado de Tolosa se quedó sin sus ahorros
Espectáculos
Violencia de género: Romina Gaetani consiguió una restricción perimetral contra su ex novio 
Masterchef polémico: filtran el duro sobrenombre que le pusieron a Yanina Latorre
Crisis económica familiar: Cande Tinelli puso en venta su ropa usada, los precios, las prendas y las fotos
Escándalo en Punta del Este: entre petardos y pan dulce discutieron fuerte Pampita y Kun Agüero
Silenciosa decisión de Migueles, en clara señal de su separación de Wanda: la foto
Deportes
VIDEO. Estudiantes abrió las puertas del Country: así se prepara el campeón
Nacho Miramón, el 5 que quería la gente del Lobo: "Estoy muy contento"
Gimnasia sueña con remodelar el Bosque: el Proyecto 65 y la búsqueda de capitales privados
El Lobo logró la continuidad de Giampaoli
La pileta de Estancia y los arreglos en el polideportivo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla