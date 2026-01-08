"Jalabolas", el insulto del venezolano Diosdado Cabello a Milei

Impuesto Automotor: qué modelos de autos pasan a la órbita municipal este año
Fue por el apoyo al accionar de Estados Unidos en Venezuela
Desde su popular programa en la televisión estatal, que se extiende por horas, el poderoso ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, lanzó fuertes críticas contra el accionar de Estados Unidos al derrocar al presidente Nicolás Maduro y también contra el presidente argentino Javier Milei.
Sin la habitual presencia de público, el poderoso funcionario confirmó que son 100 los muertos por el operativo lanzado por Estados Unidos el sábado 3 de enero para capturar a Maduro, y aseguró que el objetivo "no era el Cartel de los Soles", la organización que Estados Unidos asegura lideraba Maduro, sino "el tema es petróleo".
"No tienen nada que ver, fueron asesinados", dijo sobre los fallecidos a raíz del accionar de las fuerzas estadounidenses, y agregó: "El Cartel de los Soles, hasta ayer la Justicia estadounidense dijo que eso no existía. Uno se pregunta qué harán los jalabolas (chupamedias) de siempre, presidentes como por ejemplo Noboa (de Ecuador), Milei y otros que sacaron una resolución condenando al cartel para señalarnos a nosotros".
Respecto del operativo desplegado por Estados Unidos para detener a Maduro, señaló que no fue con el objetivo de la democracia: "¿Derechos humanos? No, nada de eso. El tema es petróleo. El tema son nuestros recursos, que son de los venezolanos y las venezolanas. Y hoy lo declaran sin ningún tipo de tapujo, lo dicen claramente, no era el Cartel de los Soles", después que el presidente Donald Trump afirmara que Estados Unidos podría controlar Venezuela y explotar sus reservas de petróleo durante años.
