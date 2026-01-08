Consultoras proyectan que la inflación se moderará

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central arrojó una leve baja de la inflación de diciembre, al 2,3%, luego de que en noviembre fuera del 2,5%.

Las proyecciones corresponden a los resultados del relevamiento realizado entre el 23 y el 30 de diciembre de 2025, y contemplan 44 participantes, entre 32 consultoras y centros de investigación locales e internacionales, y 12 entidades financieras de Argentina, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

En el último relevamiento del año, quienes participaron del REM estimaron una inflación mensual de 2,3% para diciembre, lo que representó una de suba de 0,2 puntos respecto del relevamiento previo.

Quienes mejor proyectaron esa variable en el pasado (Top 10) reportaron también una inflación de 2,4% mensual para diciembre (+0,1 puntos con relación al REM anterior), según se desprende del relevamiento.