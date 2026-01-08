La CGT irá al Senado por la reforma laboral

La CGT tiene definido participar de las reuniones que se activarán en el Senado, durante la segunda quincena de este mes, para negociar cambios en el proyecto de la reforma laboral. Pero aún no resolvió si enviará dirigentes de primera o de segunda línea, e incluso no descartan directamente facultar para esa gestión a los abogados laboralistas que los asesoran.

No se definió todavía si van a ir los dirigentes o si al final van a mandar a sus representantes legales”, expresó una fuente de la entidad de la calle Azopardo.

Desde el 16 de enero funcionará una comisión técnica en la Cámara Alta que analizará los planteos del sindicalismo y del sector empresarial, con la intención de introducir cambios que luego se llevarán al recinto el 10 de febrero.

Esta instancia se abrió por iniciativa de la jefa del bloque de La libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, quien antes había postergado el debate de diciembre a febrero ante la dura resistencia de la CGT.