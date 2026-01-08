Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |BREVES

En San Carlos los fieles le rinden tributo al Gauchito Gil

8 de Enero de 2026 | 04:29
Edición impresa

Como cada 8 de enero, fecha en la que murió Antonio Mamerto Gil Núñez, los fieles del Gauchito Gil renuevan su devoción y gratitud hacia el santo popular. En ese marco, hoy se reunirán en el santuario ubicado en 35 y 133, donde llevarán ofrendas en su honor. La jornada incluirá además una celebración con música, comidas y bailes típicos, en sintonía con los festejos que tienen su epicentro en Corrientes.

 

 

