Anestesiólogos en alerta por falta de pago en la Provincia

Más de 100 profesionales anestesiólogos de la región, Lobos y San Miguel del Monte están en estado de alerta en los hospitales públicos en los que desarrollan su actividad porque la provincia de Buenos Aires lleva 120 días sin pagar por el trabajo realizado y facturado en septiembre y octubre.

“Cada día el médico anestesiólogo concurre a un hospital público para cubrir su obligación ética y mantener su estatus societario con la Sociedad Platense de Anestesiología (SPA)”, afirmó Carlos Marcheschi, secretario de Hacienda de la SPA.

La demora en los pagos a los profesionales tiene lugar en 18 hospitales públicos, entre municipales, provinciales y nacionales.

Ante tal situación, los profesionales ya plantearon su preocupación ante los hospitales en los que desempeñan su actividad.

Cada diciembre, la SPA acuerda convenios con el estado provincial y los municipios que así lo soliciten para la gestión de la cobertura de los servicios de anestesiología requeridos. Tras el trabajo realizado por la asociación civil sin fines de lucro, como es la SPA, se espera que las autoridades provinciales (municipales y nacionales también, hagan su parte y abonen en tiempo y forma lo trabajado a 45-60 días vencida la facturación”, aseguraron en la entidad profesional, indicaron en la entidad profesional.