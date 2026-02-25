La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento
La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento
Hay rebajas en supermercados, ferias bonaerenses y comercios adheridos, además de promociones especiales en cadenas y farmacias. Qué descuentos se pueden aprovechar hoy y cuáles conviene no dejar pasar.
En un contexto donde el consumo cotidiano sigue bajo presión, las promociones de billeteras digitales son una herramienta clave para miles de hogares bonaerenses. Cuenta DNI, del Banco de la Provincia de Buenos Aires, mantiene una batería de descuentos que muchos usuarios siguen de cerca semana a semana.
El esquema de beneficios combina promociones permanentes con otras específicas por día. Este miércoles 25 de febrero, varias de esas oportunidades coinciden, especialmente en supermercados y farmacias.
El miércoles es uno de los días más interesantes para quienes hacen compras grandes. Entre los beneficios vigentes se destacan:
10% de descuento en Carrefour (Carrefour, Maxi, Market y Express), sin tope de reintegro y con devolución en el acto.
20% de descuento en Supermercados Toledo, también sin tope, con un consumo mínimo de $40.000 y reintegro inmediato.
15% de descuento en supermercados del interior bonaerense, válido martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana y compras desde $30.000.
15% de descuento en Supermercados Josimar, con tope de $6.000 semanales.
Este tipo de promociones se consolidaron en los últimos años como una estrategia para sostener ventas en grandes cadenas y comercios regionales, especialmente en la provincia de Buenos Aires.
Además de los descuentos específicos del miércoles, hay promociones activas durante toda la semana que siguen vigentes este 25 de febrero:
Incluye comercios y marcas populares del verano como heladerías, cafeterías y locales gastronómicos en zonas turísticas y urbanas.
Este paquete de beneficios apunta especialmente al consumo cotidiano —comida, productos frescos y salidas— en plena temporada de verano, cuando el gasto suele aumentar.
El rubro salud y cuidado personal también tiene un beneficio activo este día:
Para saber qué ferias, mercados, comercios y universidades, entre otros locales de distintos rubros que participan de estas promociones de Cuenta DNI de este mes, se puede consultar el sitio web oficial de Banco Provincia o la sección “Promociones” dentro de la aplicación.
