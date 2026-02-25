Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos que se activaron hoy miércoles 25 de febrero 2026

Hay rebajas en supermercados, ferias bonaerenses y comercios adheridos, además de promociones especiales en cadenas y farmacias. Qué descuentos se pueden aprovechar hoy y cuáles conviene no dejar pasar.

25 de Febrero de 2026 | 09:19

Escuchar esta nota

En un contexto donde el consumo cotidiano sigue bajo presión, las promociones de billeteras digitales son una herramienta clave para miles de hogares bonaerenses. Cuenta DNI, del Banco de la Provincia de Buenos Aires, mantiene una batería de descuentos que muchos usuarios siguen de cerca semana a semana.

El esquema de beneficios combina promociones permanentes con otras específicas por día. Este miércoles 25 de febrero, varias de esas oportunidades coinciden, especialmente en supermercados y farmacias.

Descuentos de Cuenta DNI para este miércoles 25 en supermercados

El miércoles es uno de los días más interesantes para quienes hacen compras grandes. Entre los beneficios vigentes se destacan:

10% de descuento en Carrefour (Carrefour, Maxi, Market y Express), sin tope de reintegro y con devolución en el acto.
20% de descuento en Supermercados Toledo, también sin tope, con un consumo mínimo de $40.000 y reintegro inmediato.
15% de descuento en supermercados del interior bonaerense, válido martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana y compras desde $30.000.
15% de descuento en Supermercados Josimar, con tope de $6.000 semanales.
Este tipo de promociones se consolidaron en los últimos años como una estrategia para sostener ventas en grandes cadenas y comercios regionales, especialmente en la provincia de Buenos Aires.

Beneficios que también se pueden aprovechar hoy

Además de los descuentos específicos del miércoles, hay promociones activas durante toda la semana que siguen vigentes este 25 de febrero:

Ferias y mercados bonaerenses

  • 40% de descuento todos los días.
  • Tope de reintegro: $6.000 por semana.

Marcas destacadas del verano

  • 25% de ahorro diario.
  • Tope: $10.000 por semana por marca.

Incluye comercios y marcas populares del verano como heladerías, cafeterías y locales gastronómicos en zonas turísticas y urbanas.

Universidades bonaerenses

  • 40% de descuento todos los días en comercios adheridos.
  • Tope: $6.000 semanales.

Este paquete de beneficios apunta especialmente al consumo cotidiano —comida, productos frescos y salidas— en plena temporada de verano, cuando el gasto suele aumentar.

Farmacias y perfumerías: otro ahorro importante del miércoles

El rubro salud y cuidado personal también tiene un beneficio activo este día:

  • 10% de descuento en farmacias y perfumerías adheridas, válido miércoles y jueves.
  • Sin tope de reintegro.

¿Dónde consultar los comercios adheridos a las promociones de Cuenta DNI?

Para saber qué ferias, mercados, comercios y universidades, entre otros locales de distintos rubros que participan de estas promociones de Cuenta DNI de este mes, se puede consultar el sitio web oficial de Banco Provincia o la sección “Promociones” dentro de la aplicación.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

