La CGT se reúne para definir medidas de cara a la reforma laboral que será tratada el viernes

Todo indica que el Senado aprobará la iniciativa que ya fue discutida en Diputados
La mesa chica de la CGT se reunirá hoy para tomar posición ante el tratamiento de la reforma laboral del viernes próximo y definir nuevas medidas de fuerza, en medio de un clima de creciente malestar entre las organizaciones de trabajadores por el avance de esa iniciativa.
El encuentro fue convocado por la conducción de la central obrera para las 15hs. en la sede de UPCN, en el microcentro porteño, donde su titular, Andrés Rodríguez, suele hacer de árbitro entre las diferentes posturas.
Mientras tanto, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), un nuevo nucleamiento con gremios de posición más dura, convocó en las últimas horas a una movilización para el viernes desde las 12hs., cuando el Senado trate la reforma laboral, a la que se sumará además un paro nacional de ATE, que integra el FreSu junto a la UOM, aceiteros, aeronáuticos y las dos fracciones de la CTA, entre otras organizaciones.
Ante la presión de este sector y de las propias bases, los dirigentes de la CGT no descartan definir este miércoles nuevas medidas de fuerza después del paro general que concretaron el jueves 19 de febrero último, el cuarto en la gestión de Javier Milei.
En la CGT tienen en claro que de aprobarse la reforma, tal y como se descuenta, se buscará hacerle pagar el “costo político” a los senadores que voten a favor, sobre todo a los que provengan del peronismo. También se preparan otras alternativas como “accionar en tribunales” contra los capítulos de la reforma que la CGT considera inconstitucionales, como el impedimento del derecho a huelga, entre otros.
