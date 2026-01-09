Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Acosta, lloyaiy, cairo y machín, por un año más

San Carlos le renueva el vínculo a cuatro pilares

San Carlos le renueva el vínculo a cuatro pilares

el “turco” alejo lloyaiy

9 de Enero de 2026 | 02:46
Mientras Villa San Carlos sigue adelante con la preparación, de cara al primer compromiso de la temporada ante Liniers, en Berisso, algunos integrantes del plantel lograron renovar sus vínculos contractuales con la institución. Por ejemplo, el volante Ángel Acosta, uno de los puntales del equipo, y que en un principio se especuló con la posibilidad de una salida, finalmente acordó renovar su contrato por una temporada más. Es decir, hasta diciembre de 2026.

Lo mismo sucedió en las últimas horas con el defensor Alejo Lloyaiy. El capitán villero renovó su contrato con la entidad de Berisso y seguirá siendo parte del proyecto para la temporada 2026.

El “Turco” fue titular durante todo el año anterior y marcó cuatro goles entre el Torneo Apertura y Clausura, por lo que su continuidad es una gran noticia para el entrenador Pablo Miranda, que lo considera también como uno de los puntales de este San Carlos, que apuesta sus cartas a pelear los primeros puestos.

Otro de los jugadores que consiguió su continuidad en el Celeste es Francisco “Panchi” Cairo, quien en las últimas horas acordó un nuevo contrato hasta diciembre de este año. Por último, el otro jugador que le puso el gancho a su nuevo contrato es el defensor Luciano Machín, que terminó siendo uno de los puntos altos del equipo y que convirtió seis goles entre los dos torneos (Apertura y Clausura).

 

