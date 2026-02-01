Dramático pedido de ayuda del luchador Vicente Viloni en redes: "Perdón, no puedo más"

Un sector de La Plata sin agua: crecen los reclamos y el Acueducto Norte sigue sin dar respuestas
Una profunda preocupación se instaló en las redes sociales durante la madrugada de este domingo, luego de que Vicente Viloni, el máximo referente de la lucha libre en Argentina, publicara una serie de mensajes desgarradores que dan cuenta de un delicado momento personal y de salud mental.
La figura de 100% Lucha utilizó su cuenta de Twitter para hacer una catarsis pública que fue subiendo de tono y angustia con el correr de los minutos. "Soy todo lo que está mal", fue una de las primeras frases que impactó a sus seguidores.
La secuencia de tuits evidenció un estado de desorientación y tristeza profunda. "¿Cuando estás deprimido ves doble o es el puto alcohol?", se preguntó el luchador, para luego disculparse por su estado: "Perdón, estoy tan solo que hablo boludeces. Hasta pronto".
La interacción con sus fanáticos, que intentaron contenerlo de inmediato, reflejó la gravedad de la situación. Ante el mensaje de una usuaria que le agradecía por ser una "inspiración" para hacer deporte y superar obstáculos, Viloni respondió tajante y con autodesprecio: "Soy una mierda".
La preocupación escaló cuando el ídolo popular, visiblemente afectado, lanzó un pedido desesperado a su comunidad: "Solo me quedan ustedes, no me dejen nunca". Sin embargo, el último mensaje de la serie fue el que más temor generó debido a los errores de tipeo y la contundencia de la frase: "PERDOM. NO PUEDOB MAS". La comunidad de la lucha libre y miles de usuarios en redes sociales se movilizaron para intentar contactar a allegados y familiares de Viloni, solicitando asistencia urgente para el deportista.
