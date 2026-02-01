La familia y los allegados de Rocío Alvarito convocaron a una marcha para pedir justicia en La Plata
Demorado en Ruta 2: manejaba con una licencia falsificada y droga
Un hombre de 48 años fue demorado en la Ruta 2 durante un control de seguridad vial al detectarse que circulaba bajo los efectos de sustancias ilegales, portaba drogas fraccionadas y exhibía una licencia de conducir falsificada. El procedimiento se realizó en el marco del Operativo de Sol a Sol que lleva adelante el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires.
De acuerdo con información oficial, el conductor, domiciliado en Ramos Mejía, llamó la atención de los agentes por maniobras irregulares. Tras detener el vehículo y realizar las verificaciones correspondientes, se constató el consumo de sustancias prohibidas, lo que motivó la intervención inmediata de las autoridades.
En el operativo participaron efectivos de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial, Aubasa, la Policía de Seguridad Vial y la Dirección de Cinotecnia de la Policía Bonaerense. Durante la inspección del automóvil se secuestraron estupefacientes listos para su comercialización y se confirmó que el registro presentado estaba adulterado.
Ante la gravedad de las infracciones, que incluyen violaciones a la Ley de Estupefacientes y a la Ley de Tránsito 13.927, se dispuso la inhabilitación preventiva del conductor. Desde el Ministerio de Transporte señalaron que estos controles buscan reforzar la seguridad en rutas y autopistas bonaerenses y reducir conductas que representan un riesgo para la comunidad.
