La familia y los allegados de Rocío Alvarito convocaron a una marcha para pedir justicia en La Plata

En las últimas horas, los familiares y allegados de Rocío Alvarito , la joven que murió tras caer de un segundo piso en el barrio La Loma mientras discutía con su pareja, convocaron a una marcha a la Fiscalía General de La Plata para exigir justicia por su muerte.

La movilización se realizará este jueves a las 17 horas frente a la Fiscalía General ubicada en avenida 7 entre 56 y 57 con el objetivo de reclamar visibilidad y acompañamiento en el marco de la causa. “La muerte de Rocío no puede ni debe quedar en el silencio”, expresaron desde su entorno a través de un comunicado difundido en redes sociales.

"La convocatoria es directamente en la fiscalía, para estar presentes, unidos y visibles. Marchamos porque Rocío tenía una vida, una historia, una familia y sueños. Marchamos porque nadie merece morir así", expresaron en las redes.

En ese sentido, los allegados solicitaron: "Pedimos que se acerquen, que acompañen y que difundan. Que seamos muchos, que seamos fuertes, que seamos la voz de Rocío. No te olvidamos. Exigimos justicia".

“Control y violencia”: la familia de Rocío Alvarito rompió el silencio

La investigación por la muerte de Rocío Aylén Alvarito, la joven de 26 años que falleció tras caer desde el balcón de un edificio ubicado en diagonal 76 y calle 22, en La Plata, transita horas decisivas en el plano judicial. Mientras se aguarda la confirmación de una nueva audiencia de indagatoria del único imputado, tal como informó EL DIA, en la jornada de ayer se produjo un hecho clave por fuera de los tribunales: la familia de la joven rompió el silencio público en medio del dolor y comenzó a reclamar justicia de manera activa.



La imagen compartida en el Instagram @justiciaxrocioalvarito

“Él dice que Rocío se tiró. Esa es la versión. Nosotras decimos que no alcanza”, señala el texto difundido por la familia. En el mismo mensaje, sostienen que ninguna de las figuras penales que hoy se analizan logra explicar de manera completa el contexto en el que ocurrió la muerte. “Una muerte no se explica sin contexto. Rocío murió. Y ninguna de esas palabras responde cómo, por qué ni en qué contexto”, expresaron.

“Él dice que Rocío se tiró. Esa es la versión. Nosotras decimos que no alcanza”, lanzaron

El comunicado apunta directamente a la necesidad de profundizar la investigación y sumar una mirada que contemple el vínculo previo. “Exigimos que se investigue con perspectiva de género. Porque hay pruebas que muestran una relación marcada por control y violencia. Porque la historia no puede contarse sin ese contexto”, agregaron. “La verdad todavía no salió”, concluye el texto.