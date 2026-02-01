Así sería la tercera camiseta de Gimnasia: nuevo diseño y un color cargado de historia

Gimnasia avanza en la renovación de su indumentaria de cara a la temporada 2026 y, a pocos días de la presentación oficial, comenzaron a conocerse detalles de los nuevos modelos. En ese contexto, se filtró la tercera camiseta que vestirá el plantel, la cual será de color gris, mientras que ya están definidos los diseños titular y alternativo que confeccionará la marca italiana Givova.

El club platense prevé realizar el lanzamiento oficial la próxima semana, instancia en la que dará a conocer las camisetas principal y suplente, además de los modelos destinados a los arqueros. La presentación estará acompañada por una campaña publicitaria integral, en el marco de los recientes acuerdos comerciales cerrados con OCA y Flybondi.

Según trascendió, la camiseta titular lucirá a OCA como patrocinador principal sobre la tradicional franja, mientras que Flybondi tendrá presencia en la parte superior de la espalda. En tanto, la indumentaria suplente será azul y tendrá un marcado guiño a la historia reciente de la institución.

Ese modelo alternativo estará inspirado en la camiseta utilizada durante la temporada 1998/99, una de las más recordadas por los hinchas y que en aquel entonces fue fabricada por New Balance. En cuanto a los auspiciantes, SportsBet dejará de formar parte de la indumentaria, mientras que Plusmar y Casablanca continuarán vinculados al club junto a los nuevos sponsors que se sumarán para el próximo ciclo.



