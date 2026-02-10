El expríncipe está en el radar de las autoridades

La policía británica informó que está “evaluando las afirmaciones” de que el príncipe Andrés habría enviado informes confidenciales a Jeffrey Epstein, el magnate estadounidense acusado de abusar sexualmente de menores. El comunicado fue emitido por la Policía del Valle del Támesis, jurisdicción que incluye la antigua residencia del duque en Royal Lodge, cerca del castillo de Windsor.

La revisión surge tras la publicación de correos electrónicos que formaron parte de la investigación del Departamento de Justicia de EE UU sobre Epstein. Según esos documentos, Andrés -ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor tras perder sus títulos a raíz del escándalo- habría compartido con Epstein informes y detalles de una gira realizada en 2010 por el sudeste asiático, cuando se desempeñaba como enviado británico para el comercio internacional. Los mensajes también incluirían el itinerario de un viaje que abarcó ciudades como Hanói, Singapur y Hong Kong. Las revelaciones redoblaron la presión sobre la familia real, mientras Andrés niega cualquier conducta indebida y su relación con Epstein sigue bajo escrutinio.