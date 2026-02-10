Si la indultan, Maxwell declararía ante el Congreso

Viajar a Buenos Aires, cada vez más caro: fuerte aumento de los micros
Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice de Jeffrey Epstein, volvió a quedar bajo los reflectores al negarse a responder preguntas de un comité del Congreso de Estados Unidos, aunque dejó una puerta abierta: solo hablaría si el presidente Donald Trump le concede un indulto. Maxwell cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual y fue citada para declarar ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.
El panel, controlado por republicanos, investiga las conexiones de Epstein con figuras influyentes y la forma en que durante años se manejó la información sobre sus delitos. Sin embargo, la comparecencia virtual desde una prisión de Texas duró poco.
Maxwell invocó la Quinta Enmienda de la Constitución, que protege contra la autoincriminación, y se negó a contestar cualquier pregunta.
“Como era de esperar, Ghislaine Maxwell se acogió a la Quinta Enmienda. Esto es obviamente muy decepcionante”, afirmó el presidente del comité, James Comer, quien señaló que los legisladores buscaban respuestas tanto sobre los delitos cometidos como sobre la posible existencia de otros cómplices.
El abogado de Maxwell, David Markus, fue más allá y planteó abiertamente la posibilidad de un indulto. Según dijo, si el Congreso y la opinión pública realmente quieren conocer “la verdad sin filtros”, el camino es que Trump le otorgue el perdón presidencial. Markus aseguró además que tanto Trump como el expresidente Bill Clinton, ambos vinculados socialmente a Epstein en el pasado, son inocentes de cualquier delito.
Maxwell es la única persona condenada en relación con Epstein, quien fue hallado muerto en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores, en un caso que fue declarado suicidio.
