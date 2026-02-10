El dólar sigue en retroceso y alcanzó su nivel más bajo en casi tres meses

En una jornada marcada por la calma financiera, el dólar oficial profundizó ayer su tendencia a la baja y tocó valores que no registró desde mediados de noviembre del año pasado. La divisa cerró en las pizarras del Banco Nación a $1.425 para la venta, lo que representó una caída de 15 pesos respecto al cierre previo.

Paridad con el mercado informal Un hecho destacado del día fue la convergencia entre las distintas cotizaciones. El dólar "blue" también cedió posiciones y finalizó la rueda en $1.425, cifra que lo ubicó en el mismo escalón que el tipo de cambio oficial minorista. Esta paridad reflejó la fuerte absorción de pesos en el mercado y la mayor oferta de divisas por parte de los exportadores.

Los analistas del sector señalaron dos factores clave para explicar este comportamiento: el contexto externo y las tasas de interés. En el caso del primer ítem, un escenario internacional favorable para las monedas de países emergentes, lo cual fortaleció al peso argentino frente al dólar. Por otro lado, el atractivo de las tasas nominales de las Lecaps, que promediaron el 30%, incentivó a los inversores a mantenerse en moneda local en lugar de volcarse a la compra de billetes estadounidenses.

Pese al retroceso en el precio, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantuvo su racha compradora. La autoridad monetaria efectuó ayer una adquisición de US$176 millones de divisas en el mercado mayorista, lo que permitió un incremento en las reservas internacionales brutas, las cuales se ubicaron por encima de los 45.300 millones de dólares.

En el ámbito bursátil, los dólares financieros como el MEP y el Contado con Liquidación (CCL) acompañaron la caída general con descensos leves. El riesgo país, por su parte, se mantuvo estable en la zona de los 505 puntos básicos, lo que consolidó un clima de relativa estabilidad para los activos argentinos.