Fuertes mensajes políticos detrás del anuncio de obras para La Plata

En la Municipalidad, Kicillof las presentó el plan hidráulico y vial y advirtió: “Si vienen los libertarios, no lo van a terminar”
Laura Romoli
lromoli@eldia.com
Escuchar esta nota
El gobernador, Axel Kicillof, presentó hoy el final de obra del acueducto Norte y un plan hídrico y de obras viales para La Plata, durante una conferencia que compartió con el intendente, Julio Alak, en el Palacio Municipal. Y, en ese contexto, aprovechó para volver a diferenciarse de las políticas del presidente, Javier Milei, al advertir: “Les aviso que si vienen los libertarios a la Ciudad o a la Provincia, las obras que estamos haciendo no las van a terminar”.
Junto al ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, el mandatario provincial anticipó la continuidad de la ampliación de la planta potabilizadora Donato Girardi, la adquisición de tres nuevas cisternas para la Ciudad, el recambio de 1.900 kilómetros de cañerías y la futura construcción de un nuevo acueducto para abastecer de agua potable a la zona Oeste. Fue al anunciar el final de obra de la reparación del acueducto Norte, que beneficia a usuarios de las localidades de Gonnet, Tolosa y Ringuelet. “Lo anunciamos, lo hicimos y lo terminamos”, dijo.
También subrayó la importancia de poner en valor a La Plata como ciudad capital de la Provincia, elogiando el plan municipal para el desarrollo del turismo, la bajada de la Autopista a la altura de City Bell y la repavimentación de la avenida 155, que una Los Hornos con San Carlos. Para evitar futuras inundaciones, mencionó el inicio de la obra del arroyo Regimiento, en la zona del Cementerio, y la construcción de un puente en 520 y 17.
Pero, en ese marco, lanzó duras críticas a la gestión nacional. “El Presidente dijo ´cero obra pública´y yo me pregunto cómo se van a solucionar los problemas de falta de agua y de inundaciones con esa política”.
Al referirse al acueducto finalizado y a los planes proyectados y en ejecución, lanzó: “Todo vale el doble porque lo hacemos en una Argentina que como presidente de la Nación tiene a un irresponsable que le ha robado los recursos a la Provincia, a los municipios. Y este acueducto se da en el marco de un plan hídrico que estamos desarrollando y que La Plata lleva esperando 80 años”.
En ese marco, puntualizó: “Las obras hídricas son difíciles de realizar porque no son subterráneas, no se ven; son carísimas, demandan miles de millones ; y porque tardan mucho y uno lanza una obra, utiliza recursos y después viene un irresponsable y la para o no la termina”, lanzó.
Junto al Intendente, Kicillof habló como Gobernador y como flamante presidente del PJ Provincia, aprovechando la ocasión para saludar a las autoridades del radicalismo, presentes en el Salón Dorado de la Municipalidad.
Consultado sobre su nuevo rol como presidente del peronismo de la Provincia, y de Alak, como titular del PJ La Plata, Kicillof se refirió ayer al consenso partidario logrado y lo calificó como “un paso muy importante. Es el comienzo de una nueva etapa, porque quedan dos años de gobierno de Milei y comienzan a verse las consecuencias negativas de su política económica y sus modos, que son muy graves porque se notan en la vida, en el bolsillo, en las posbilidades, hasta en el ánimo y las situaciones de convivencia”.
Y cuestionó “la sumisión (ante el gobierno de los Estados Unidos) en nombre de todos”, aclarando: “En nombre mío no y creo que tampoco en nombre de la mayoría de los argentinos”.
