Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Fuertes mensajes políticos detrás del anuncio de obras para La Plata

En la Municipalidad, Kicillof las presentó el plan hidráulico y vial y advirtió: “Si vienen los libertarios,  no lo van a terminar”

Fuertes mensajes políticos detrás del anuncio de obras para La Plata
Laura Romoli

Laura Romoli
lromoli@eldia.com

10 de Febrero de 2026 | 15:41

Escuchar esta nota

El gobernador, Axel Kicillof, presentó hoy el final de obra del acueducto Norte y un plan hídrico y de obras viales para La Plata, durante una conferencia que compartió con el intendente, Julio Alak, en el Palacio Municipal. Y, en ese contexto, aprovechó para volver a diferenciarse de las políticas del presidente, Javier Milei, al advertir: “Les aviso que si vienen los libertarios a la Ciudad o a la Provincia, las obras que estamos haciendo no las van a terminar”.

Junto al ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, el mandatario provincial anticipó la continuidad de la ampliación de la planta potabilizadora Donato Girardi, la adquisición de tres nuevas cisternas para la Ciudad, el recambio de 1.900 kilómetros de cañerías y la futura construcción de un nuevo acueducto para abastecer de agua potable a la zona Oeste. Fue al anunciar el final de obra de la reparación del acueducto Norte, que beneficia a usuarios de las localidades de Gonnet, Tolosa y Ringuelet. “Lo anunciamos, lo hicimos y lo terminamos”, dijo.

También subrayó la importancia de poner en valor a La Plata como ciudad capital de la Provincia, elogiando el plan municipal para el desarrollo del turismo, la bajada de la Autopista a la altura de City Bell y la repavimentación de la avenida 155, que una Los Hornos con San Carlos. Para evitar futuras inundaciones, mencionó el inicio de la obra del arroyo Regimiento, en la zona del Cementerio, y la construcción de un puente en 520 y 17.

Pero, en ese marco, lanzó duras críticas a la gestión nacional. “El Presidente dijo ´cero obra pública´y yo me pregunto cómo se van a solucionar los problemas de falta de agua y de inundaciones con esa política”.

CRÍTICAS A MILEI

Al referirse al acueducto finalizado y a los planes proyectados y en ejecución, lanzó: “Todo vale el doble porque lo hacemos en una Argentina que como presidente de la Nación tiene a un irresponsable que le ha robado los recursos a la Provincia, a los municipios. Y este acueducto se da en el marco de un plan hídrico que estamos desarrollando y que La Plata lleva esperando 80 años”.

En ese marco, puntualizó: “Las obras hídricas son difíciles de realizar porque no son subterráneas, no se ven; son carísimas, demandan miles de millones ; y porque tardan mucho y uno lanza una obra, utiliza recursos y después viene un irresponsable y la para o no la termina”, lanzó.

LE PUEDE INTERESAR

Causa Seguros: procesaron a la empresa del broker amigo de Alberto Fernández y a otras empresas afines

LE PUEDE INTERESAR

Reforma laboral: la mesa política definió los cambios para conseguir los votos en el Senado

Junto al Intendente, Kicillof habló como Gobernador y como flamante presidente del PJ Provincia, aprovechando la ocasión para saludar a las autoridades del radicalismo, presentes en el Salón Dorado de la Municipalidad.

“SEGUNDA ETAPA”

Consultado sobre su nuevo rol como presidente del peronismo de la Provincia, y de Alak, como titular del PJ La Plata, Kicillof se refirió ayer al consenso partidario logrado y lo calificó como “un paso muy importante. Es el comienzo de una nueva etapa, porque quedan dos años de gobierno de Milei y comienzan a verse las consecuencias negativas de su política económica y sus modos, que son muy graves porque se notan en la vida, en el bolsillo, en las posbilidades, hasta en el ánimo y las situaciones de convivencia”.

Y cuestionó “la sumisión (ante el gobierno de los Estados Unidos) en nombre de todos”, aclarando: “En nombre mío no y creo que tampoco en nombre de la mayoría de los argentinos”.

EN DESARROLLO

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Eliminarían el artículo sobre Ganancias de la reforma laboral: negociaciones de último momento

VIDEO. A 100 años del Plus Ultra, la historia del primer avión que unió Europa y La Plata

VIDEO. ¡Pincha ganador! Luchó y tuvo su premio de cabeza

VIDEO. El Lobo tuvo demasiados errores y sufrió una derrota justa

VIDEO. “Sextorsión mortal”, cuando el delito no se apaga tras las rejas: un suicidio y amenazas desde La Plata

Del reality a la ficción: el show de Wanda y Maxi sigue en las redes

El taxidermista platense que se retiró y donó su legado de 50 años

Los barrios de La Plata con mayor riesgo de inundación: el mapa actualizado
+ Leidas

Los barrios de La Plata con mayor riesgo de inundación: el mapa actualizado

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Estudiantes y un alivio económico tras un fallo favorable de la FIFA

Viajar a Buenos Aires, cada vez más caro: fuerte aumento de los micros

VIDEO. ¡Pincha ganador! Luchó y tuvo su premio de cabeza

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Kicillof y Alak presentaron el final de la obra del acueducto Norte: "La Plata esperaba esto hace 80 años"

Gran juntada therian en la Provincia: dónde es la reunión, a qué hora y lo que hay que saber
Últimas noticias de Política y Economía

Causa Seguros: procesaron a la empresa del broker amigo de Alberto Fernández y a otras empresas afines

Reforma laboral: la mesa política definió los cambios para conseguir los votos en el Senado

Kicillof y Alak presentaron el final de la obra del acueducto Norte: "La Plata esperaba esto hace 80 años"

El gobierno de Kicillof rechazó la reforma laboral y presentó un detallado informe técnico
Policiales
Por primera vez declaró el novio de Rocío Alvarito, sospechoso de arrojar a la joven al vacío
En fotos y videos | Así fue la persecución y detención tras el violento robo en pleno centro de La Plata
Absolvieron en La Plata a un subcomisario acusado de matar a su esposa en City Bell
VIDEO.- Violento robo en el Centro: dos ladrones arrastraron a una mujer y escaparon con su auto
Un anestesiólogo se distrajo con el celular y murió un nene de 4 años: no irá preso
Espectáculos
Moria Casán volvió a llamar “Escupidero” a Silvina Escudero en vivo
“No me salen las palabras”, Romina Gaetani y el estremecedor relato tras declarar en la fiscalía
Ricardo Arjona, nueva función y récord en Argentina: ¿cuándo y dónde comprar las entradas?
La curiosa reacción de Marcelo Tinelli tras los besos entre Juanita y Tomás Mazza
La China Suárez al borde de la censura en Instagram por fotos infartantes: mirá la galería completa
Deportes
VIDEO. ¡Pincha ganador! Luchó y tuvo su premio de cabeza
En algunos años Carrillo también tendrá estatua
Eduardo Domínguez: “Es un grupo que trabaja con una idea clara”
VIDEO. José Sosa, titular, capitán y distinción: "Vivo el día a día y lo disfruto"
VIDEO. La polémica: ¿hubo penal contra Carrillo?
Información General
Calles abandonadas, protesta y peleas entre los mismos policías de Santa Fe por crisis laboral
Gran juntada therian en la Provincia: dónde es la reunión, a qué hora y lo que hay que saber
Donación de órganos: la Provincia motorizó el récord nacional
Nutricionistas impulsan desde La Plata el consumo de legumbres
Bastián fue trasladado a una clínica para su recuperación

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla