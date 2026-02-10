Moria Casán volvió a llamar “Escupidero” a Silvina Escudero en vivo

Un momento incómodo se vivió en vivo durante una emisión de “La Mañana con Moria”, cuando Moria Casán cometió un error al presentar un móvil con Silvina Escudero y utilizó un término despectivo que remite a una vieja pelea televisiva entre ambas.

La reacción de la bailarina fue inmediata y por unos segundos pareció que abandonaba la salida en directo. El móvil se realizaba desde la casa de Escudero, quien aparecía en cámara dentro de la pileta, distendida, bailando y tomando mate junto a un productor.

Mientras daba paso al segmento, Casán la mencionó correctamente, pero al anticipar la vuelta del contacto lanzó “Escupidero”, apodo ofensivo que había usado años atrás en un fuerte cruce en Bailando por un Sueño. Apenas notó lo que había dicho, la conductora se llevó la mano a la boca e intentó corregirse al instante, asegurando que quiso decir “Escudero”.

Sin embargo, el gesto ya había generado impacto, ya que la sonrisa de la bailarina desapareció y decidió salir de la pileta, un poco molesta. Desde el estudio, Moria intentó recomponer la situación y pidió que Escudero respondiera nuevamente desde el agua.

En medio del momento, María Fernanda Callejón deslizó con ironía que podía tratarse de una puesta en escena para lucir la malla. Para descomprimir, la conductora cerró con elogios hacia el físico de Escudero, destacando su figura y su aspecto al natural.