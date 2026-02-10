Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policía de Santa Fe: 20 efectivos pasados a disponibilidad por protestas de mejoras salariales

Policía de Santa Fe: 20 efectivos pasados a disponibilidad por protestas de mejoras salariales
10 de Febrero de 2026 | 13:41

Agentes de la Policía de Santa Fe y del Servicio Penitenciario se manifestaron en la Casa de Gobierno provincial en reclamo por mejoras salariales y mejoras en las condiciones de trabajo, al tiempo que el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, anunció que 20 efectivos serán pasados a disponibilidad.

La protesta comenzó durante la noche del lunes, cuando los miembros de la fuerza de seguridad se concentraron en las calles circundantes a la sede del Poder Ejecutivo local, donde dos patrulleros fueron apostados (uno sobre San Jerónimo y otro en 3 de Febrero sobre San Martín).

Los efectivos, entre personal retirado y activo, pertenecen a la Brigada Motorizada y Orden Público, y expresaron sus principales reclamos a las autoridades para un incremento en los sueldos y mejoras en las condiciones laborales.

A su vez, los policías también se manifestaron durante la mañana de este martes frente a la Jefatura de la Unidad Regional II de Rosario, donde hubo quema de cubiertas sobre la avenida Ovidio Lagos.

Por su parte, el Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior) anunció un corte total del tránsito en los dos sentidos de la calle Gutiérrez y aconsejó a los habitantes evitar la zona.

La fuerza llevó a cabo un procedimiento en Aborígenes al 6300, lugar en el que se concretó la detención de un menor de edad y la incautación de un arma de fuego.

Sanciones a policías

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó que al menos 20 uniformados serán pasados a disponibilidad “con retiro de arma y de chaleco antibala”.

Desde la sede local de Gobierno, junto a los secretarios Omar Pereira (Seguridad Pública) y Esteban Santantino (Análisis y Gestión de la Información), señaló que en su gestión trabajan “para dar respuesta a las necesidades y los problemas del personal”.

"En este caso, se fueron montando determinados grupos que empezaron a sumar, a partir de intereses particulares, acciones violentas y antijurídicas, instigaron al personal policial y sembraron fake news”, afirmó el titular de la cartera. Cococcioni agregó que se coordinó con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) una investigación por “posibles ilícitos penales”.

“En un momento se trató de impedir la salida de móviles hacia su patrullaje. Hubo un estimado de 20 unidades que fueron directamente paralizados, puestas frente a la jefatura”, remarcó el ministro. Según Cococcioni, “el reclamo es válido, pero no negamos que falte mucho para el bienestar de las fuerzas, juzgamos en el fondo legítimo, se montaron otros legítimos que de legítimos tienen muy poco”.

