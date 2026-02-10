Policía de Santa Fe: 20 efectivos pasados a disponibilidad por protestas de mejoras salariales

Reforma laboral: la mesa política definió los cambios para conseguir los votos en el Senado
Reforma laboral: la mesa política definió los cambios para conseguir los votos en el Senado
Plaza España, Parque Saavedra y Parque San Martín, las obras adjudicadas que avanzarán desde el viernes
Kicillof y Alak presentaron el final de la obra del acueducto Norte: "La Plata esperaba esto hace 80 años"
Otro edificio de La Plata con desprendimientos y el peligro siempre latente de accidentes
Denuncian un audaz golpe en una concesionaria de autos de La Plata
Ofrecen recompensa de un millón de pesos por Darko, un perro perdido en Berisso
La China Suárez al borde de la censura en Instagram por fotos infartantes: mirá la galería completa
Martes sofocante en La Plata, miércoles con ¿lluvias? y ¡al fin! llega el alivio el jueves
Drama, tensión y rescate en La Plata por una adolescente que intentó tirarse desde un balcón
Condenaron a prisión perpetua al Clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski
El taxidermista platense que se retiró y donó su legado de 50 años
En medio de la polémica, Indec da a conocer hoy la inflación de enero a nivel país: en CABA fue del 3,1%
Calles abandonadas, protesta y peleas entre los mismos policías de Santa Fe por crisis laboral
Ricardo Arjona, nueva función y récord en Argentina: ¿cuándo y dónde comprar las entradas?
Declara el sospechoso de arrojar a su novia Rocío Alvarito al vacío: ¿ataque o accidente?
Un anestesiólogo se distrajo con el celular y murió un nene de 4 años: no irá preso
VIDEO. “Sextorsión mortal”, cuando el delito no se apaga tras las rejas: un suicidio y amenazas desde La Plata
Gran juntada therian en la Provincia: dónde es la reunión, a qué hora y lo que hay que saber
Piden colaboración para sostener la alimentación de mascotas en un refugio
En 32 distritos armaron listas para competir en las internas del PJ bonaerense
Nació el bebé del Chino Darín y Úrsula Corberó: cambio de planes de último momento para el parto
La curiosa reacción de Marcelo Tinelli tras los besos entre Juanita y Tomás Mazza
Meridiano V se prepara para dos días de carnaval con murgas, candombe y samba
Escándalo en La Plata: desaparecieron las escuchas de una presunta banda de policías truchos
Guillermo y Kate Middleton, conmovidos por las revelaciones y preocupados por las víctimas
Donación de órganos: la Provincia motorizó el récord nacional
Los números de la suerte del martes 10 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Agentes de la Policía de Santa Fe y del Servicio Penitenciario se manifestaron en la Casa de Gobierno provincial en reclamo por mejoras salariales y mejoras en las condiciones de trabajo, al tiempo que el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, anunció que 20 efectivos serán pasados a disponibilidad.
La protesta comenzó durante la noche del lunes, cuando los miembros de la fuerza de seguridad se concentraron en las calles circundantes a la sede del Poder Ejecutivo local, donde dos patrulleros fueron apostados (uno sobre San Jerónimo y otro en 3 de Febrero sobre San Martín).
Los efectivos, entre personal retirado y activo, pertenecen a la Brigada Motorizada y Orden Público, y expresaron sus principales reclamos a las autoridades para un incremento en los sueldos y mejoras en las condiciones laborales.
A su vez, los policías también se manifestaron durante la mañana de este martes frente a la Jefatura de la Unidad Regional II de Rosario, donde hubo quema de cubiertas sobre la avenida Ovidio Lagos.
Por su parte, el Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior) anunció un corte total del tránsito en los dos sentidos de la calle Gutiérrez y aconsejó a los habitantes evitar la zona.
La fuerza llevó a cabo un procedimiento en Aborígenes al 6300, lugar en el que se concretó la detención de un menor de edad y la incautación de un arma de fuego.
LE PUEDE INTERESAR
El rey se aleja de Andrés: colaborará por el caso Epstein
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó que al menos 20 uniformados serán pasados a disponibilidad “con retiro de arma y de chaleco antibala”.
Desde la sede local de Gobierno, junto a los secretarios Omar Pereira (Seguridad Pública) y Esteban Santantino (Análisis y Gestión de la Información), señaló que en su gestión trabajan “para dar respuesta a las necesidades y los problemas del personal”.
"En este caso, se fueron montando determinados grupos que empezaron a sumar, a partir de intereses particulares, acciones violentas y antijurídicas, instigaron al personal policial y sembraron fake news”, afirmó el titular de la cartera. Cococcioni agregó que se coordinó con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) una investigación por “posibles ilícitos penales”.
“En un momento se trató de impedir la salida de móviles hacia su patrullaje. Hubo un estimado de 20 unidades que fueron directamente paralizados, puestas frente a la jefatura”, remarcó el ministro. Según Cococcioni, “el reclamo es válido, pero no negamos que falte mucho para el bienestar de las fuerzas, juzgamos en el fondo legítimo, se montaron otros legítimos que de legítimos tienen muy poco”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí