VIDEO. Un incendio de pastizales mantiene en vilo a los vecinos de San Carlos

Vecinos de San Carlos se mantienen en vilo por un incendio de pastizales a la altura de 132 y 525, junto al Arroyo El Gato. Por el momento, no se registraron heridos.

Sin embargo, el viento en la zona hace crecer el temor entre los vecinos de que las llamas se expandan. Tal y como se puede ver en las imágenes, hay casas en los alrededores.

De hecho, a escasos metros de uno de los focos ígneos hay una casa de madera donde habita una familia con un bebé. Se espera la llegada de bomberos al lugar para contener las llamas.

Se desconocen aún las causas del inicio del incendio.