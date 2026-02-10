Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

En la inflación de enero, los alimentos treparon un 4,7% y un producto casi duplica su precio

En la inflación de enero, los alimentos treparon un 4,7% y un producto casi duplica su precio

10 de Febrero de 2026 | 17:58
10 de Febrero de 2026 | 17:58

Escuchar esta nota

La inflación de alimentos alcanzó 4,7% en enero de 2026 y acumuló un alza de 35,9% en los últimos 12 meses. El dato mensual fue mayor al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que alcanzó 2,9%, de acuerdo con lo que informó el Indec.

El aumento en los precios de los alimentos es el que más afecta a los sectores vulnerables, que destinan la mayor parte de su ingreso a cubrir la canasta básica. Por eso, es el rubro de mayor incidencia en el costo de vida de todo el país.

De acuerdo con los datos del Indec, en la comparación mensual, los diez productos que más subieron de precio fueron: tomate redondo, naranja, papa, lechuga, manzana deliciosa, filet de merluza fresco, pollo entero, hamburguesas congeladas, jamón cocido y galletitas de agua envasadas.

En enero respecto del mes previo, la región del GBA, con una suba del 5,1% fue en la que más se incrementó la inflación del rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, seguida por Noreste, con el 4,8%; Pampeana, con el 4,5%; Noroeste, con el 4,1%; Cuyo, con el 4%, y Patagonia, con 3,4%.

En enero, los diez alimentos que más aumentaron de precio respecto de diciembre fueron: Tomate redondo 92,6%; Naranja 30,1%; Papa 29,6%; Lechuga 21,1%; Manzana deliciosa 18,6%; Filet de merluza fresco 12,8%; Pollo entero 8,9%; Hamburguesas congeladas 6%; Jamón cocido 5,9% y Galletitas de agua envasadas 5,7%.

Por encima de la inflación general, subieron también el asado, 5,6%; el zapallo anco, 4,9%; la manteca, 4,6%; la leche en polvo entera, 4,3%; el aceite de girasol, 3,9%; las arvejas secas remojadas, 3,7%; las galletitas dulces envasadas sin relleno, 3,6%; el salame, 3,4%, el cuadril, 3,3%; la nalga, 3,3%; la carne picada común, 3,1% y el queso sardo, 3%.

En enero también hubo un grupo de alimentos que anotaron deflación. Fueron la harina de trigo común 000 -0,4%; Cebolla -0,6%; Batata -2,1%; Huevos de gallina -2,4% y Banana -8,2%.

La inflación inquilina 

La brecha entre el costo de vida y el acceso al techo se profundiza. Mientras que la inflación de enero se ubicó en un 2,9%, los alquileres en gran parte del país superaron ampliamente esa cifra, llegando a triplicarla en regiones como la Patagonia (7,8%) o el Noroeste (7,4%).

La situación es aún más dramática en el balance interanual: con una inflación acumulada del 32,4%, los contratos de vivienda sufrieron incrementos que, en los casos más extremos, superan el 113%.

Región Suba en Enero (Inflación: 2,9%) Suba Anual (Inflación: 32,4%)
GBA 2,6% 60,9%
Pampeana 4,5% 78,5%
Cuyo 3,0% 79,6%
Noreste 7,2% 88,3%
Noroeste 7,4% 99,8%
Patagonia 7,8% 113,7%

Gervasio Muñoz destacó: "La situación en los hogares inquilinos es límite. Los desalojos económicos y judiciales aumentan exponencialmente mes a mes y el empobrecimiento de los hogares inquilinos es preocupante. Todo esto en un clima de desregulacion e impunidad absoluta para el mercado inmobiliario".

