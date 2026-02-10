Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

“No me salen las palabras”, Romina Gaetani y el estremecedor relato tras declarar en la fiscalía

“No me salen las palabras”, Romina Gaetani y el estremecedor relato tras declarar en la fiscalía
10 de Febrero de 2026 | 14:57

Escuchar esta nota

La actriz Romina Gaetani habló por primera vez sobre el hecho de violencia de género que vivió a manos de su ex pareja, Luis Cavanagh, y el difícil momento que atraviesa tras denunciar al empresario. 

Mauro Szeta reveló que la querella pidió la detención del acusado y caratularon la causa como lesiones agravadas en contexto de violencia de género. La decisión de la Justicia se dio luego de que las declaraciones de la actriz sean catalogadas como de “riesgo alto”. 

"La verdad es que estoy muy mal", comenzó diciendo Romina a un móvil de DDM (América TV). La actriz describió la mezcla de sentimientos que atraviesan las víctimas en estas situaciones: "Sentís mucha confusión, mucho miedo. Denunciar a alguien que se quiere es imposible. No me entra en la cabeza. (Una persona) que uno esté enamorada".

Gaetani sostuvo que su reciente paso por la Justicia, donde revivió los testimonios de los testigos, la dejó agotada físicamente: "La semana pasada me tocó ir a la fiscalía. Estuve como cinco horas escuchando a las testigos y estar presente, volver a escuchar todo lo que sucedió, es revictimizante", relató.

“Volví el viernes. Me metí en la cama, no pude hacer más nada. El sábado estaba doblada del dolor. Me levanté de la cama como pude”, añadió. El daño en su salud fue tal que Romina cuestionó la necesidad de seguir presenciando los testimonios: "El que tendría que estar en ese lugar es la persona que golpeó, para que pueda tomar conciencia de lo que hizo".

El duro testimonio de Romina Gaetani

La actriz relató los detalles estremecedores del hecho de violencia, recordando el momento en el que pudo pedir ayuda a la abogada Eliana Wasserman, quien fue testigo de la agresión a través de una llamada telefónica: "La llamé en el momento de los hechos y logró escuchar cuando él me estaba agarrando de las muñecas. La dejé en altavoz y fue la primera que llamó al 911".

Según detalló, llegó a la garita de seguridad de su barrio cuando se dio cuenta de que no podía manejar: "Llegué como pude en traje de baño y con un remerón. Lo único que pensaba es que le tenía que decir algo al hombre de la seguridad para que me entendiera rápido". 

Además, habló sobre la persona de seguridad de la garita, quien no la dejó salir a la calle, permitiendo que la policía y la ambulancia llegaran rápido al lugar. "No me salen las palabras todavía", cerró la actriz, mencionando que necesitó la ayuda de su madre, su abogada y una amiga para poder redactar la denuncia tras el hecho de violencia.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Eliminarían el artículo sobre Ganancias de la reforma laboral: negociaciones de último momento

VIDEO. A 100 años del Plus Ultra, la historia del primer avión que unió Europa y La Plata

VIDEO. ¡Pincha ganador! Luchó y tuvo su premio de cabeza

VIDEO. El Lobo tuvo demasiados errores y sufrió una derrota justa

VIDEO. “Sextorsión mortal”, cuando el delito no se apaga tras las rejas: un suicidio y amenazas desde La Plata

Del reality a la ficción: el show de Wanda y Maxi sigue en las redes

El taxidermista platense que se retiró y donó su legado de 50 años

Los barrios de La Plata con mayor riesgo de inundación: el mapa actualizado
+ Leidas

Los barrios de La Plata con mayor riesgo de inundación: el mapa actualizado

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Estudiantes y un alivio económico tras un fallo favorable de la FIFA

Viajar a Buenos Aires, cada vez más caro: fuerte aumento de los micros

VIDEO. ¡Pincha ganador! Luchó y tuvo su premio de cabeza

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Kicillof y Alak presentaron el final de la obra del acueducto Norte: "La Plata esperaba esto hace 80 años"

Gran juntada therian en la Provincia: dónde es la reunión, a qué hora y lo que hay que saber
Últimas noticias de Espectáculos

Moria Casán volvió a llamar “Escupidero” a Silvina Escudero en vivo

Ricardo Arjona, nueva función y récord en Argentina: ¿cuándo y dónde comprar las entradas?

La curiosa reacción de Marcelo Tinelli tras los besos entre Juanita y Tomás Mazza

La China Suárez al borde de la censura en Instagram por fotos infartantes: mirá la galería completa
Policiales
Por primera vez declaró el novio de Rocío Alvarito, sospechoso de arrojar a la joven al vacío
En fotos y videos | Así fue la persecución y detención tras el violento robo en pleno centro de La Plata
Absolvieron en La Plata a un subcomisario acusado de matar a su esposa en City Bell
VIDEO.- Violento robo en el Centro: dos ladrones arrastraron a una mujer y escaparon con su auto
Un anestesiólogo se distrajo con el celular y murió un nene de 4 años: no irá preso
La Ciudad
Otro edificio de La Plata con desprendimientos y el peligro siempre latente de accidentes
Ofrecen recompensa de un millón de pesos por Darko, un perro perdido en Berisso
Plaza España, Parque Saavedra y Parque San Martín, las obras adjudicadas que avanzarán desde el viernes
Martes sofocante en La Plata, miércoles con ¿lluvias? y ¡al fin! llega el alivio el jueves
Se define el Súper Cartonazo de $4.000.000: los números de este martes
Deportes
Denunciaron a Riquelme por fraude
VIDEO. ¡Pincha ganador! Luchó y tuvo su premio de cabeza
En algunos años Carrillo también tendrá estatua
Eduardo Domínguez: “Es un grupo que trabaja con una idea clara”
VIDEO. José Sosa, titular, capitán y distinción: "Vivo el día a día y lo disfruto"
Información General
Calles abandonadas, protesta y peleas entre los mismos policías de Santa Fe por crisis laboral
Gran juntada therian en la Provincia: dónde es la reunión, a qué hora y lo que hay que saber
Donación de órganos: la Provincia motorizó el récord nacional
Nutricionistas impulsan desde La Plata el consumo de legumbres
Bastián fue trasladado a una clínica para su recuperación

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla