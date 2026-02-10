Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Reserva del Lobo empató 1 a 1 ante Instituto en Estancia Chica

10 de Febrero de 2026 | 19:14

La Reserva del Lobo empató 1 a 1 ante Instituto en Estancia Chica
10 de Febrero de 2026 | 19:14

Escuchar esta nota

Por la segunda fecha del Tonero Apertura Proyección 2026, Gimnasia empató 1 a 1 con Instituto en Estancia Chica. De esta manera, el equipo del Pata Pereyra mantiene el invicto en el campeonato, ya que en la primera fecha había derrotado 1-0 a Unión, también en casa.

Luego del debut en Primera, Cayetano Bolzan integró el once inicial en el duelo de Reserva disputado en Estancia Chica. Su actuación fue determinante para el desarrollo del encuentro: anotó un gol para el empate y exhibió un nivel que ratificó su excelente presente futbolístico. Con esta actuación, el juvenil demostró las condiciones necesarias para seguir sumando minutos en el primer equipo de Gimnasia.

El equipo dirigido por Ariel Pereyra formó con Máximo Cabrera; Benjamín García, Matías Gauto, Lucas Lamella, Mariano Ojeda; Pablo Aguiar, Francesco Paradela; Santino López García, Leonel Troncoso, Brian Croce; Cayetano Bolzán.

 

