Absolvieron en La Plata a un subcomisario acusado de matar a su esposa en City Bell

Después de casi siete años de prisión preventiva y de un proceso judicial atravesado por fuertes controversias, la Justicia platense absolvió al subcomisario Alejandro Herrera en la causa por la muerte de su esposa, la oficial Gabriela Kenyeres, ocurrida en una vivienda de City Bell en 2019. El fallo fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°3, tras el cierre del juicio oral.

La resolución llegó luego de que la fiscal de debate, Leila Aguilar, retirara la acusación al considerar que las pruebas producidas durante el proceso no alcanzaban para sostener la imputación por homicidio agravado. Herrera había llegado a juicio acusado de femicidio, un delito que prevé prisión perpetua.

Durante su alegato, la representante del Ministerio Público remarcó la ausencia de elementos clave, como una autopsia y un informe concluyente sobre la trayectoria del proyectil, además de irregularidades en la preservación de la escena. También se apoyó en pericias que descartaron la autoría del acusado sobre cartas halladas en el lugar y en mensajes previos de la víctima que reflejaban un estado de fuerte angustia personal.

Con el desistimiento fiscal, el juez Ernesto Domenech dispuso la absolución del imputado y su inmediata liberación, decisión que fue acompañada por los jueces Santiago Paolini y Andrés Vitali. Así, el tribunal dio por concluido un caso que durante años fue investigado bajo la hipótesis de un femicidio que no pudo ser acreditado en el debate oral.