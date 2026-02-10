Un anestesiólogo se distrajo con el celular y murió un nene de 4 años: no irá preso

Reforma laboral: la mesa política definió los cambios para conseguir los votos en el Senado
La víctima fue Valentino Mercado Toledo y el caso ocurrió en 2024 en una clínica de Río Negro. Hoy se conoció la sentencia y el profesional no podrá ejercer la medicina durante una década. Conmoción y bronca
Escuchar esta nota
Este mediodía se leyó la sentencia que confirmó que el anestesiólogo Mauricio Javier Atencio Krause no pasará ni un solo día tras las rejas luego de haberlo encontrado culpable de la muerte de Valentín Mercado Toledo, de apenas 4 años, quien perdió la vida a causa de un descuido del profesional en medio de una operación de bajo riesgo en el Sanatorio Juan XXIII de General Roca, Río Negro, el pasado 11 de julio de 2024.
Aunque fue hallado culpable de homicidio culposo, el juez decidió aplicar la pena de tres años de prisión en suspenso, lo que le permite mantener su libertad bajo el cumplimiento de ciertas reglas de conducta. Sin embargo, el golpe más fuerte para la carrera del profesional fue la inhabilitación especial por 10 años.
Es así que durante una década, Krause no podrá ejercer la medicina en ninguna de sus formas, una medida que busca sancionar la "negligencia extrema" demostrada durante la intervención quirúrgica.
El juicio dejó al descubierto una cadena de irregularidades que costaron la vida del menor. Lo que debía ser una cirugía controlada se transformó en una tragedia cuando el anestesiólogo decidió priorizar su dispositivo móvil por sobre el monitoreo del paciente.
Se probó que el médico estuvo pendiente de su teléfono durante la operación y que en el momento más crítico, salió del quirófano para buscar un cargador, dejando al niño de cuatro años sin supervisión técnica.
Además, cuando los signos vitales de Valentín colapsaron, la alerta llegó tarde. A pesar de que otros profesionales intentaron reanimarlo, el tiempo perdido por la desatención de Krause resultó irreversible.
Lo cierto es que la fiscalía y la querella habían hecho hincapié en el daño social que provocó la muerte de Valentín: no era solo un paciente; era un niño que dejó un vacío inmenso en su familia y en su jardín de infantes.
El fiscal del caso remarcó que la conducta del imputado fue de una "indiferencia alarmante", centrada más en su comodidad personal que en el juramento hipocrático.
Por su parte, la defensa había intentado suavizar la pena alegando que el médico estaba "afectado anímicamente" por el proceso, un argumento que no logró evitar la inhabilitación máxima, pero que contribuyó a que la pena de prisión no fuera de cumplimiento efectivo.
Con esta resolución, la causa queda cerrada en primera instancia, dejando un precedente oscuro sobre los riesgos del uso de la tecnología en áreas de alta complejidad médica.
