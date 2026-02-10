Así fue la persecución, enfrentamiento y detención tras el violento robo en pleno centro de La Plata

Dos delincuentes asaltaron un comercio en 21 y 51, se llevaron la caja registradora del lugar y escaparon en un Smart blanco, tras un violento robo. Luego de una intensa persecución y un enfrentamiento armado con la policía por las calles de La Plata, fueron capturados en la zona de la Megatoma de Los Hornos.

Escenas de extrema tensión se vivieron este martes por la tarde en las calles de La Plata. Lo que comenzó como un robo a mano armada en pleno centro de la Ciudad derivó en una persecución cinematográfica que atravesó varias localidades y terminó con un delincuente baleado y otro atrapado sobre los techos de una vivienda.

El episodio se originó en la intersección de calle 21 y 51, donde dos hombres armados irrumpieron en un comercio. Bajo amenazas de muerte, los malvivientes se apoderaron de la caja registradora y, para asegurar su huida, sustrajeron un vehículo Smart de color blanco.

Tras el alerta al 911, se montó un operativo cerrojo que dio sus primeros frutos minutos después, cuando personal de la Policía Motorizada y el Comando de Patrullas divisó el rodado en la zona de 154 y 72.

Al verse rodeados, los sospechosos emprendieron una fuga a toda velocidad. Lejos de entregarse, iniciaron un enfrentamiento armado contra los efectivos mientras intentaban perderse en las calles de la periferia.

La persecución se extendió hasta la esquina de 80 y 146, donde los delincuentes se vieron acorralados por el despliegue policial. Allí, abandonaron el Smart, que presentaba impactos de bala, y continuaron la huida a pie en distintas direcciones.

El operativo finalizó a los pocos metros con un saldo violento, luego de que el primer sospechoso fue reducido en la calle con una herida de arma de fuego en su pierna izquierda. A los pocos minutos, recibió asistencia médica bajo custodia policial. Por otro lado, el segundo sospechoso intentó una maniobra desesperada ocultándose en las alturas, pero fue aprehendido sobre el techo de una propiedad cercana tras un breve rastrillaje por la zona.

La policía logró recuperar el vehículo y los elementos sustraídos. En el lugar trabajaron peritos de la Policía Científica para recolectar vainas servidas y realizar las pericias correspondientes sobre el Smart recuperado.