Como dio el golpe y está en la semi de la Copa Italia

Con Nicolás Paz y Máximo Perrone como titulares, Como dio el golpe y se metió en la semifinal de la Copa Italia, luego de eliminar en los penales por 7-6 a Napoli. En el tiempo reglamentario, igualaron 1-1 por los tantos de Baturina y Vergara. De esta forma, en la próxima instancia chocará con el Inter, uno de los favoritos.

Sin dudas, el equipo dirigido por Cesc Fábregas impuso sus condiciones desde el primer momento, más allá que el duelo fue muy disputado.

Y en los penales, el Como fue más eficaz luego de una serie apasionante. Lobotka falló el penal clave y Como se quedó con la serie por 7-6, para soñar con llegar bien lejos.

Por su parte, hoy se va a disputar el último partido de los cuartos de final: desde las 17, Lazio enfrenta a Bologna como visitante, para definir quien jugará contra Atalanta en la próxima instancia. El ex delantero de Gimnasia, Benjamín Domínguez, va a ser suplente en el Bologna.