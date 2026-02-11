Igualdad de la Reserva ante Instituto con gol de Bolzán

“Quise terminar la relación”: declaró el acusado por la muerte de Rocío
Con concesiones a gremios y provincias, el oficialismo busca aprobar la reforma laboral
Uniformes escolares: la vuelta al aula puede salir hasta $120 mil
VIDEO.- Un cinematográfico operativo policial terminó a los tiros en la Megatoma
El dólar tocó mínimos en casi tres meses y el Central sumó reservas
Crece la tensión por datos de empleo, la inflación y el impacto de la IA
VIDEO.- Fuertes mensajes políticos detrás del anuncio de obras para La Plata
Paritarias sin confirmar e interrogantes por la suba salarial en la Provincia
Pareja mete mano en el armado territorial de La Libertad Avanza
En escuelas y facultades hay paro docente contra la reforma laboral
El Club Progresista de La Loma se suma a los festejos por el carnaval
Actividades: feria, yoga, carnaval, acrobacia en tela, talleres y cursos para jubilados
Perpetua para el clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski
Celular en el quirófano: condenan a un anestesista por la muerte de un niño
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Por la segunda fecha del Torneo Apertura Proyección 2026, Gimnasia empató 1 a 1 con Instituto en Estancia Chica. De esta manera, el equipo del Pata Pereyra mantiene el invicto en el campeonato, ya que en la primera fecha había derrotado 1-0 a Unión, también en casa.
El centrodelantero de la Gloria Nahuel Olmedo abrió la cuenta para la visita a los 2 minutos de la primera etapa, mientras que Cayenato Bolzán -que el lunes debutó en Primera División en la derrota 2-0 ante Barracas Central- convirtió el tanto del empate tras empujar un centro desde la derecha de Santino López García a los 17 minutos de esa primera parte.
Fue un partido duro para el Lobo, que comenzó en desventaja casi desde el mismo inicio de las acciones. Sin embargo, rápidamente Gimnasia alcanzó la igualdad tras un centro al ras de Santino López García que Cayetano Bolzán, con un anticipo suave, mandó al fondo del arco.
El equipo dirigido por Ariel Pereyra formó con Máximo Cabrera; Benjamín García, Matías Gauto, Lucas Lamella, Mariano Ojeda; Pablo Aguiar, Francesco Paradela; Santino López García, Leonel Troncoso, Brian Croce; Cayetano Bolzán.
En el complemento ingresaron Román Nagavonsky por Troncoso, Tiago Azamé en lugar de Paradela, Lautaro Napolitano por López García, Gerónimo Kúgler en reemplazo de Bolzán y Federico Pendas por Lamella.
Seguramente la confirmación por parte de Gimnasia como club organizador llegara en las próximas horas, pero los organismos de seguridad en el deporte están armando el operativo para un partido únicamente con socios albiazules.
De esta manera, no habrá venta de entradas generales, por lo que seguramente la Sede Social tendrá un aintensa actividad de asociados que buscarán ponerse al día para no perderse el partido del domingo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí