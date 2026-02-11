Igualdad de la Reserva ante Instituto con gol de Bolzán

Por la segunda fecha del Torneo Apertura Proyección 2026, Gimnasia empató 1 a 1 con Instituto en Estancia Chica. De esta manera, el equipo del Pata Pereyra mantiene el invicto en el campeonato, ya que en la primera fecha había derrotado 1-0 a Unión, también en casa.

El centrodelantero de la Gloria Nahuel Olmedo abrió la cuenta para la visita a los 2 minutos de la primera etapa, mientras que Cayenato Bolzán -que el lunes debutó en Primera División en la derrota 2-0 ante Barracas Central- convirtió el tanto del empate tras empujar un centro desde la derecha de Santino López García a los 17 minutos de esa primera parte.

Fue un partido duro para el Lobo, que comenzó en desventaja casi desde el mismo inicio de las acciones. Sin embargo, rápidamente Gimnasia alcanzó la igualdad tras un centro al ras de Santino López García que Cayetano Bolzán, con un anticipo suave, mandó al fondo del arco.

El equipo dirigido por Ariel Pereyra formó con Máximo Cabrera; Benjamín García, Matías Gauto, Lucas Lamella, Mariano Ojeda; Pablo Aguiar, Francesco Paradela; Santino López García, Leonel Troncoso, Brian Croce; Cayetano Bolzán.

En el complemento ingresaron Román Nagavonsky por Troncoso, Tiago Azamé en lugar de Paradela, Lautaro Napolitano por López García, Gerónimo Kúgler en reemplazo de Bolzán y Federico Pendas por Lamella.

CLÁSICO SOLO PARA SOCIOS

Seguramente la confirmación por parte de Gimnasia como club organizador llegara en las próximas horas, pero los organismos de seguridad en el deporte están armando el operativo para un partido únicamente con socios albiazules.

De esta manera, no habrá venta de entradas generales, por lo que seguramente la Sede Social tendrá un aintensa actividad de asociados que buscarán ponerse al día para no perderse el partido del domingo.