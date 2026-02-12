Reforma Penal Juvenil: Diputados debate bajar la edad de imputabilidad a 14 años
Reforma Penal Juvenil: Diputados debate bajar la edad de imputabilidad a 14 años
Paritarias: la Provincia propuso un aumento de sueldos del 3% y los gremios lo rechazaron
La celda como búnker: así vivían los cabecillas de la "Banda del Millón" en una cárcel de La Plata
VIDEO. Conferencia clásica: Nacho Fernández y Santiago Núñez hablaron en la previa del partido
Tras la media sanción de la reforma laboral, el dólar retrocedió a los $1.415 y suben los bonos
Por el incendio en el depósito, se definió la fecha de indagatoria a Roxana Aloise
Alerta en La Plata por un hombre en una camioneta gris que ofrece "caramelos" a nenes
Las dudas de Zaniratto y Domínguez para jugar el clásico: ¿cuál será el 11 de Gimnasia y Estudiantes?
Descuentos especiales para avisos de plomeros y todo lo vinculado a reparaciones de viviendas
"Si te lastimás jugando al fútbol, tu empresa no tiene nada que ver”, la explicación de Sturzenegger sobre los cambios laborales
Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada
El Martín Fierro de la Danza hará una preselección de artistas en La Plata
Comedor Universitario 2026: el menú costará $2.800 y tendrá un subsidio del 60% por parte de la UNLP
La Plata, sin agua este jueves: a que barrios afectan las obras de Absa
Fin del misterio: quién era el joven que apareció flotando en una laguna de la Autopista y las causas de su muerte
La Justicia pide decomisar bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, incluido San José 1111
Le robaron la "chata" que es una reliquia y ofrece una millonaria recompensa: "Valor sentimental"
Así operaba la “Banda del Millón” que tenía su comando en La Plata
Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias
Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses
VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
“En el barro 2”: quién es quién en la serie donde debuta La China como presa
Besos con una mujer, infidelidad y escándalo: ¿qué dijo Mauro Icardi del explosivo video viral?
Escándalo en La Plata: clausuraron un galpón que acopia orina y aseguran que continúa funcionando
Un barrio en vilo por el incendio de tres casas y una familia se quedó sin nada en La Plata
Todos los cambios de la reforma laboral: convenio por empresa, tope a las indemnizaciones y banco de horas
La reforma que no rompe la caja: cómo la CGT negoció su supervivencia
Robo en un edificio de La Plata: se llevaron una moto, intentaron robar otra y la policía la recuperó horas después
Jueves con temperaturas agradables y nublado de a ratos en La Plata: cómo sigue el tiempo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La ciudad de La Plata será sede de una preselección oficial del Martín Fierro de la Danza, reconocimiento que busca jerarquizar la disciplina a nivel nacional e internacional. La instancia local se llevará a cabo el 28 de junio y permitirá que bailarines, compañías, ballets, atletas y grupos de todas las edades y estilos compitan por un pase a la Gran Gala Nacional de Premiación, prevista para el 6 de diciembre.
En la capital bonaerense, la jornada contará con la colaboración oficial de Ana Clara Zavaleta, referente local del certamen, acompañada por su equipo integrado por Viviana Coria y Stella Maris Molle, quienes estarán a cargo de la articulación, difusión y acompañamiento del evento en la región. La convocatoria apunta a reunir el talento local y regional en una instancia evaluada por jurados especializados.
El proyecto es encabezado por la Dra. Mahyra Saad, maestra de reconocimiento internacional, junto a la profesora de danza y periodista Karina Armendáriz. Fue presentado oficialmente en noviembre de 2024 durante la final del Torneo Sudamericano LID en Villa Carlos Paz, ante más de 1.600 bailarines de Argentina y países limítrofes.
De cara al ciclo 2026, el Martín Fierro de la Danza propone romper con los esquemas tradicionales de competencia y posicionarse como una plataforma cultural con estándares profesionales y una fuerte impronta federal. A través de estas preselecciones presenciales y online en todo el país, los artistas podrán acceder a la gran gala nacional.
Desde la organización destacaron que la preselección en La Plata representa una oportunidad para visibilizar y potenciar el trabajo de la comunidad local, fortaleciendo el lugar de la danza como disciplina artística, cultural y formativa.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí