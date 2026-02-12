Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Martín Fierro de la Danza hará una preselección de artistas en La Plata

12 de Febrero de 2026 | 16:33

La ciudad de La Plata será sede de una preselección oficial del Martín Fierro de la Danza, reconocimiento que busca jerarquizar la disciplina a nivel nacional e internacional. La instancia local se llevará a cabo el 28 de junio y permitirá que bailarines, compañías, ballets, atletas y grupos de todas las edades y estilos compitan por un pase a la Gran Gala Nacional de Premiación, prevista para el 6 de diciembre.

En la capital bonaerense, la jornada contará con la colaboración oficial de Ana Clara Zavaleta, referente local del certamen, acompañada por su equipo integrado por Viviana Coria y Stella Maris Molle, quienes estarán a cargo de la articulación, difusión y acompañamiento del evento en la región. La convocatoria apunta a reunir el talento local y regional en una instancia evaluada por jurados especializados.

El proyecto es encabezado por la Dra. Mahyra Saad, maestra de reconocimiento internacional, junto a la profesora de danza y periodista Karina Armendáriz. Fue presentado oficialmente en noviembre de 2024 durante la final del Torneo Sudamericano LID en Villa Carlos Paz, ante más de 1.600 bailarines de Argentina y países limítrofes.

De cara al ciclo 2026, el Martín Fierro de la Danza propone romper con los esquemas tradicionales de competencia y posicionarse como una plataforma cultural con estándares profesionales y una fuerte impronta federal. A través de estas preselecciones presenciales y online en todo el país, los artistas podrán acceder a la gran gala nacional.

Desde la organización destacaron que la preselección en La Plata representa una oportunidad para visibilizar y potenciar el trabajo de la comunidad local, fortaleciendo el lugar de la danza como disciplina artística, cultural y formativa.

