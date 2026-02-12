El Martín Fierro de la Danza hará una preselección de artistas en La Plata

La ciudad de La Plata será sede de una preselección oficial del Martín Fierro de la Danza, reconocimiento que busca jerarquizar la disciplina a nivel nacional e internacional. La instancia local se llevará a cabo el 28 de junio y permitirá que bailarines, compañías, ballets, atletas y grupos de todas las edades y estilos compitan por un pase a la Gran Gala Nacional de Premiación, prevista para el 6 de diciembre.

En la capital bonaerense, la jornada contará con la colaboración oficial de Ana Clara Zavaleta, referente local del certamen, acompañada por su equipo integrado por Viviana Coria y Stella Maris Molle, quienes estarán a cargo de la articulación, difusión y acompañamiento del evento en la región. La convocatoria apunta a reunir el talento local y regional en una instancia evaluada por jurados especializados.

El proyecto es encabezado por la Dra. Mahyra Saad, maestra de reconocimiento internacional, junto a la profesora de danza y periodista Karina Armendáriz. Fue presentado oficialmente en noviembre de 2024 durante la final del Torneo Sudamericano LID en Villa Carlos Paz, ante más de 1.600 bailarines de Argentina y países limítrofes.

De cara al ciclo 2026, el Martín Fierro de la Danza propone romper con los esquemas tradicionales de competencia y posicionarse como una plataforma cultural con estándares profesionales y una fuerte impronta federal. A través de estas preselecciones presenciales y online en todo el país, los artistas podrán acceder a la gran gala nacional.

Desde la organización destacaron que la preselección en La Plata representa una oportunidad para visibilizar y potenciar el trabajo de la comunidad local, fortaleciendo el lugar de la danza como disciplina artística, cultural y formativa.