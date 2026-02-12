Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

La celda como búnker: así vivían los cabecillas de la "Banda del Millón" en una cárcel de La Plata

Tras un allanamiento, se conoció que además de los teléfonos, poseían un smart TV, una consola de videojuegos, un parlante y luces led

La celda como búnker: así vivían los cabecillas de la "Banda del Millón" en una cárcel de La Plata
12 de Febrero de 2026 | 16:39

Escuchar esta nota

Una inspección en la Unidad Penitenciaria N° 9 de La Plata dejó al descubierto los privilegios de los que gozó Hugo Isaías Castillo San Martín, uno de los líderes de la denominada "Banda del Millón". El hallazgo se produjo tras la difusión de un video donde el propio detenido exhibió las comodidades de su celda, en un claro desafío a las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

El registro fílmico, que circuló en redes sociales al ritmo de música urbana, reveló un nivel de confort inusual para el régimen carcelario. En el calabozo de "Huguito" (20), los agentes detectaron un televisor inteligente, parlantes de alta fidelidad y un sistema de iluminación con luces LED. Además de los artículos electrónicos, el operativo permitió el secuestro de dosis de marihuana que el interno guardó entre sus pertenencias.

Desarticulan a dos integrantes de la "Banda del millón" que operaban desde las cárceles de La Plata
uno de los allanamientos realizado ayer

Castillo San Martín ingresó al penal platense en noviembre pasado, tras permanecer prófugo por el homicidio del empresario Enrique De Marco. Pese a su encierro, los investigadores confirmaron que el joven mantuvo el liderazgo de la organización. A través de teléfonos celulares y redes sociales, el delincuente coordinó nuevos golpes y reclutó a menores de edad para ejecutar robos violentos en la zona norte del conurbano.

El foco sobre la Banda del Millón se intensificó tras el brutal asalto a Mónica Mancini, una jubilada influencer de 82 años. Durante aquel hecho, los asaltantes golpearon a la mujer y vaciaron sus cuentas bancarias. La pesquisa del fiscal Patricio Ferrari determinó que el ataque se gestó desde las cárceles de La Plata y Melchor Romero, donde los cabecillas seleccionaron a la víctima debido a su alta exposición pública.

A raíz de la viralización de las imágenes de la "celda VIP", la justicia ordenó nuevas requisas y el aislamiento preventivo de los implicados. Las autoridades provinciales iniciaron un sumario administrativo para determinar la responsabilidad del personal penitenciario en el ingreso de los elementos prohibidos y las sustancias ilícitas al pabellón.

El modus operandi de la Banda del Millón

La justicia determinó que la estructura criminal funcionaba con una división de tareas precisa: mientras los líderes diseñaban los golpes desde el encierro, el "brazo ejecutor" materializaba las entraderas y robos en comercios de la zona. Este caso reavivó la polémica sobre el control de las comunicaciones dentro de los penales bonaerenses y la capacidad de los detenidos para influir en la inseguridad ciudadana.

La llamada Banda del Millón, una temible organización criminal que golpeaba con saña y hasta torturaba a sus víctimas en asaltos a casas de la zona norte del Conurbano. Le adjudican dos asesinatos entre el 15 de agosto y el 30 de octubre pasados y tener marcados 171 objetivos en Vicente López, San Isidro y San Fernando.

El indignante episodio por el cual tomaron notoriedad fue el robo y brutal asesinato de una jubilada, de 81 años, en su casa de San Isidro. El cuerpo fue hallado por su sobrina, quien encontró a su tía atada de manos, tendida en el suelo, con golpes y en estado de descomposición.


María Susana Rodríguez Iturriaga, víctima de la Banda del Millón

La mujer encontró desorden en todo el domicilio, como así también aberturas violentadas, aunque la peor situación fue cuando se dirigió hasta la habitación de su tía y la encontró atada de manos tendida en el suelo. Se determinó que meses atrás la víctima había sido damnificada de un robo cometido también por esta organización criminal y que, en esa oportunidad, le habían sustraído alhajas y sumas de dinero. 

Por el hecho, hay cinco detenidos que integran la Banda del Millón, un grupo delictivo acusado de varios robos en la zona norte del Conurbano.


la ostentación de los integrantes de la banda en las redes

